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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الأولمبية تهنىء اتحاد التنس بفوز ميار شريف ببطولة فالنسيا

ميار شريف
ميار شريف

يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للاتحاد المصري للتنس برئاسة الأستاذ إسماعيل الشافعي بعد فوز ميار شريف بلقب بطولة فالنسيا الدولية المفتوحة للتنس المقامة بإسبانيا.

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المصرية ميار شريف تواصل تألقها  بإحراز لقب جديد في التنس

ونجحت ميار شريف في تحقيق لقب بطولة فالنسيا الدولية المفتوحة للتنس بعد الفوز في المباراة النهائية علي الإسبانية ريبيرا باسولس بنتيجة 2-0 بعد أداء مميز ومشرف طوال مباريات البطولة واستمرار تحقيق النتائج المميزة ورفع راية مصر في جميع المحافل الدولية.

 

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية وفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.

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ميار شريف تحقق تقدم تاريخي في تصنيف لاعبات التنس العالمي .. إنجاز مصري

ونجحت ميار شريف في التتويج بلقب بطولة فالنسيا الدولية المفتوحة للتنس الساعات الماضية، لتحقق بعدها تقدماً كبيراً في التصنيف العالمي لمحترفات اللعبة، فيما احتفظت اللاعبة التونسية أنس جابر بالمركز السادس، بينما جاءت البولندية إيجا شفيونتيك في الصدارة.

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