رونالدو يحدد موقفه من اللعب مع منتخب البرتغال

حدد النجم كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، موقفه من اللعب مع منتخب بلاده الفترة المقبلة.

وقال رونالدو: إنه لن يتخلى أبداً عن اللعب مع منتخب البرتغال في الوقت الذي يستعد فيه لخوض مباراته الدولية الرقم 200 أمام أيسلندا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً رقماً قياسياً دولياً جديداً لدى الرجال، عندما خاض مباراته الرقم 197 أمام ليشتنشتاين في مارس الماضي.

وقال لاعب النصر السعودي في تصريحات صحفية: لن أتخلى عن المجيء إلى هنا مع المنتخب البرتغالي لأنه حلم دائماً الوصول إلى 200 مباراة دولية ليس فقط لأي شخص، إنه يظهر مدى حبي لبلدي وفريقي.

وأحرز رونالدو أربعة أهداف في ثلاث مباريات منذ تولى روبرتو مارتينيز تدريب البرتغال في وقت سابق من العام الحالي.

وأضاف رونالدو، الهداف الدولي التاريخي برصيد 122 هدفاً: سيكون من الرائع أن أتوج مباراتي الدولية الرقم 200 بهدف، فأنا لا أطارد الأرقام القياسية، هي التي تلاحقني.

أنا سعيد لأنها جزء من حافزي للاستمرار على أعلى مستوى مع الفريق، إنه شيء لم أعتقد مطلقاً أنني سأحققه.