رونالدو يطلب من النصر ضم زميله في منتخب البرتغال

طلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق نادي النصر السعودي من إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر، ضم أحد عناصر المنتخب البرتغالي الاول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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ويرغب رونالدو بضم لاعب جديد لصفوف العالمي يكون أكثر تفاهمًا في الجانب الهجومي، خاصة وأن العالمي يسعى للتعاقد مع لاعب جديد في الجانب الهجومي بجوار كريستيانو وتاليسكا، وبعد رحيل فينسينت أبو بكر.

رونالدو يطلب من النصر ضم نجم مانشستر سيتي

طلب رونالدو من إدارة النصر التعاقد مع برنارد سيلفا لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الانجليزي، حيث طلبت إدارة مسلي آل معمر من رونالدو اقناع اللاعب بالانتقال لدوري روشن مقابل راتب سنوي ضخم.

يحاول النصر الحصول على خدمات برنارد سيلفا في مافسة قوية مع أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الاسباني.

ينتهي عقد برنارد سيلفا مع نادي مانشستر سيتي في 30 يونيو من عام 2025، ويحق للاعب الاتفاق مع أي فريق في الميركاتو الشتوي للعام بعد المقبل.

تفاصيل عقد برنارد سيلفا مع النصر

من المتوقع أن يوقع برنارد سيلفا لنادي النصر على عقود لمدة موسمين تنتهي بنهاية يونيو 2025، وبالتالي على إدارة النصر شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب مع السيتيزنس.

ولن توافق إدارة مانشستر سيتي على رحيل برنارد سيلفا بأقل من 40 مليون يورو لمن يرغب في شراء عقد اللاعب بشكل نهائي في يونيو الجاري، خاصة وأن صاحب الـ 28 عام من العناصر التي يعتمد عليها بيب جورديولا بشكل أساسي في المباريات.

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