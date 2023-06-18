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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

صديق رونالدو ينتقل إلى الهلال السعودي

رونالدو
رونالدو

نجح الهلال السعودي في حسم صفقة من العيار الثقيل، خلال الساعات القليلة الماضية، لتدعيم صفوف الزعيم في الموسم الجديد.

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واستطاع وولفرهامبتون الحصول على خدمات نيفيز قادمًا من بورتو في صيف 2017، حيث نجح اللاعب في خوض 253 لقاء في البريميرليج.

ويجمع نيفيز علاقة صداقة قوية بالنجم البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، بعدما لعبا الثنائي سويًا في البريميرليج.

وكشفت صحيفة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن نجم وولفرهامبتون روبن نيفيز وافق على الانتقال للدوري السعودي من بوابة الهلال ليلعب له خلال الموسم المقبل.

روبن نيفيز

وأكدت الصحيفة البريطانية أن وولفرهامبتون وافق على انتقال صديق رونالدو مقابل الحصول على 47 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت "سكاي سبورتس" أن الهلال لم يجد أي صعوبة في الاتفاق مع اللاعب، الذي رحب باللعب في دوري "روشن" خلال الفترة المقبلة، بعد فشل انتقاله لبرشلونة.

وكان الفريق الكتالوني قد استهدف التعاقد مع روبن نيفيز في الميركاتو الحالي، لتعويض رحيل لاعب الوسط المخضرم سيرجيو بوسيكيتس، لكن فشلت المفاوضات بسبب رفض أنسو فاتي، لاعب برشلونة في أن يكون ضمن صفقة تبادلية لتخفيف المقابل المادي.

 رونالدو يبحث عن أول ألقابه مع النصر السعودي

يبحث كريستيانو رونالدو عن أول ألقابه مع النصر السعودي خلال الموسم الجديد، بعدما خسر العالمي بطولة دوري "روشن" في الجولة الأخيرة من المسابقة لصالح مواطنه اتحاد جدة.

ويأمل الدون في إسعاد جماهير النصر خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن تعاقد إدارة العالمي مع اللاعب من أجل التتويج بالألقاب خلال الموسم المقبل، حيث جاءت المفاوضات مكثفة بين اللاعب وإدارة العملاق السعودي عقب نهاية كأس العالم 2022 بقطر، والتي توجت به الأرجنتين على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

ونجح مسؤولي النصر في التعاقد مع رونالدو في صفقة تعتبر الأكبر في تاريخ الدوري السعودي، بعدما اتفق اللاعب على الحصول على 195 مليون يورو في الموسم الواحد.

اتحاد جدة يضم بنزيما

بينما نجح اتحاد جدة في التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما قادمًا من ريال مدريد، بعد انتهاء تعاقده مع الفريق الإسباني، ليتفق الطرفين على عدم تجديد التعاقد، ومن ثم الرحيل ليتعاقد معه النمور في صفقة انتقال حر.

ويحصل بنزيما على راتب سنوي يتخطى الدون، حيث يتقاضي 200 مليون يورو في الموسم الواحد مع اتحاد جدة.

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