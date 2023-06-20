الركود يضرب سوق الأضاحي في العيد والأسعار نار

تزامنًا مع اقتراب حلول عيد الأضحي المبارك، رصدت بوابة الوفد الإلكترونية اليوم الاثنين، أسعار |(الأضاحي) فى احد الأسواق الذى شهد أرتفاعات بشكل كبير مقارنه بالعام الماضي.

أسعار الأضاحي

ويستعد المواطنون لشراء الأضاحي، سواء من العجول أو الخراف أو حتى الجمال، فيما عزف شراء أضحيته بسبب ارتفاع الأسعار، الأمر الذى تسبب في ركود البيع فى الأسواق، وقلة الإقبال على الأضاحي.

وقال تاجر داخل أحد أسواق المواشي : ان الأسعار شهدت خلال الفترة الماضية والحالية ارتفاعات كبيرة فى سعر المواشي، الأمر الذى جعل الركود يضرب السوق بشكل واضح بسبب الارتفاعات الكبيرة فى الأضحية.

أرتفاع بنسبة 100% عن العام الماضي

وارتفعت أسعار الأضاحي، والمواشي بشكل عام عن العام الماضي بنسبة 100%، وذلك يرجع الى أرتفاع أسعار الأعلاف، مما جعل المشتريين والمقبلين على الاضاحي يتراجعون بشكل ملحوظ بسبب أرتفاع الأسعار بشكل كبير جداً.

وأشار ايضاً ان توجد تفاوتا في أسعار المواشي على حسب الحالة وسن العجول التي يتم عرضها للبيع، وان فى الوضع الحالى الأن تشهد الأسواق استقرار فى الأسعار.

واوضح التاجر ان كل نوع من انواع المواشي يختلف فى السعر بمثل سعر الضاني يختلف عن العجالي وسعر القائم يختلف عن سعر المدبوح.

أسعار الأضاحي

وأشار الى الأسعار كالأتي:، سعر كيلو العجول البقري القائم يتراوح ما بين 130 إلى 150 جنيها، ليصل ثمن عجل البقر للأضحية وزن قائم 445 كيلو إلى 58500 ألف جنيه.

وسعر كيلو الجاموس القائم يبدأ من 120 إلى 125 جنيها للكيلو القائم، ليصل ثمن عجل الجاموس للأضحية وزن قائم 300 كيلو إلى 36000 ألف جنيه، وتراوح سعر القائم للبطش الصغير ليبدأ السعر من 115 إلى 120 جنيها للكيلو.

وجائت أسعار الخرفان لتتراوح ما بين 150 إلى 170 للكيلو القائم، ليصل ثمن الخروف للأضحية وزن قائم 50 كيلو إلى 8000 ألف جنيه.

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سجلت أسعار كيلو الماعز القائم عند مستوى 150 جنيهًا للكيلو، ليصل ثمن الماعز للأضحية وزن قائم 20 كيلو إلى 3000 ألف جنيه.

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