تصاريح نحر الأضاحي في السعودية.. قرار هام

أعلن عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية، عن بداية إصدار تصاريح نحر الأضاحي لممارسة أعمال الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك خلال الفترة من 10 – 13 ذي الحجة لأصحاب المطاعم والمطابخ.

تصاريح نحر الأضاحي في السعودية

وبدأت أمانة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، إصدار تصريح ذبح الأضاحي لممارسة أعمال الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك، منوهة إلى أن هذه الخدمة مجاناً، وتأتي من خلال تقديم الطلب عبر منصة “بلدي”.

اقرأ ايضًا.. أسعار الأضاحي في سوق الأغنام بمكة المكرمة| فيديو

وكشفت أمانة المدينة المنورة، عن استمرار التقديم للحصول على تصريح ذبح الأضاحي لممارسة أعمال نحر الأضاحي في العيد وحتى 5 ذي الحجة الحالي، وهذه الخطوة تأتي للتسهيل على أصحاب المطاعم والمطابخ.

كما أن أمانة المدينة المنورة، تعمل من خلال هذه الخدمة على مواكبة حجم الاحتياج في موسم الحج، والتخفيف عن أصحاب المنشآت وعملائهم من القيام بذبح الأضاحي بسهولة دون تكّبد أي عناء.

نحر الأضاحي في السعودية

وأشارت إلى أن الذبح سيتم وفق اشتراطات بلدية محددة يلتزم بها صاحب المنشأة التي تسهم في تقديم الخدمة بطريقة منظمة وصحية.

استعدادت كثيرة تجريها المملكة العربية السعودية، لاستقبال عيد الأضحى وبداية فسح الأضاحي، وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة عن استقبال أكثر من مليون و400 ألف رأس ماشية من 1 حتى 28 ذي القعدة، عبر محاجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بميناء جدة الإسلامي.

وبلغت عمليات استقبال الإرساليات الخاصة بمشروع المملكة، للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي" حوالي 633 ألف رأسٍ من الماشية، ومن المتوقع وصول المزيد من المواشي خلال موسم الحج لهذا العام.

وأعلنت الوزارة جاهزيتها لتحقيق أعلى المستويات في خدمة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام، وتضع المحاجر والمختبرات بمنطقة مكة المكرمة السلامة الغذائية ضمن أولوياتها في العمل، وتعمل على تنمية الثروة الحيوانية، والتصدّي للأمراض الوبائية التي تهددها، بجانب التصدي للأمراض التي من الممكن ان تهدد الحيوان والإنسان.

رأس ماشية مخصصة للأضاحي بالسعودية

وتضع محاجر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ومختبراتها، السلامة الغذائية ضمن أولوياتها في العمل، وحرصها على إجراءات الجودة في جميع المرافق والعمليات التابعة لها منها، سلسلة من الإجراءات عند استقبال السفن المخصصة للإرساليات النباتية، أو الحيوانية.