الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة.. تنبيهات هامة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة لاطقس خلال الساعات القادمة، مؤكدة أن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، ما يتسبب في حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

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وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاض في درجات الحرارة خلال الساعات القادمة، لافتة إلى أن الكتل الهوائية مستمر حتى يوم الخميس القادم.

الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، إن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى تصل إلى 32 درجة ، و38 درجة على محافظات جنوب الصعيد، مشيرة إلى وجود تكاثر للسحب، والتي تعمل على تقليل الشعور بأشعة الشمس.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة ليلا ستكون معتدلة، بالإضافة إلى نشاط نسبي للرياح على أغلب المحافظات، مشددة على أن الرياح لن تكون محملة بالأتربة والرمال.

تساقط أمطار ونشاط للرياح

ونوهت بوجود فرص لتساقط الأمطار الخفيفة اليوم، على العديد من المحافظات ومدن القاهرة الكبرى، مؤكدة على أن الأمطار لن تؤثر على الأعمال اليومية.

وحذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، مناشدة باستخدام غطاء للرأس وتناول كميات كبيرة من المياه.