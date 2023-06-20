انخفاض بدرجات الحرارة تزامنًا مع البداية الرسمية للصيف

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدًا الأربعاء الموافق 21 يونيو، هو البداية الرسمية لفصل الصيف، الذي من المقرر أن يستمر هذا العام لمدة 93 يومًا و 13 ساعة 52 دقيقة.

وبالتزامن مع البداية الرسمية لفصل الصيف، تسجل الأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية، مع وجود نشاط للرياح يبدأ من غدٍ الأربعاء ويستمر حتى الأحد المقبل، على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة:- العظمى 33 الصغرى 21

الإسكندرية:- العظمى 28 الصغرى 20

دمنهور:- العظمى 32 الصغرى 21

وادى النطرون:- العظمى 34 الصغرى 21

كفر الشيخ:- العظمى 32 الصغرى 20

المنصورة:- العظمى 33 الصغرى 21

الزقازيق:- العظمى 34 الصغرى 22

شبين الكوم:- العظمى 33 الصغرى 21

طنطا:- العظمى 32 الصغرى 21

دمياط:- العظمى 28 الصغرى 21

بورسعيد:- العظمى 27 الصغرى 20

الاسماعيلية:- العظمى 34 الصغرى 21

السويس:- العظمى 33 الصغرى 22

العريش:- العظمى 29 الصغرى 21

رفح:- العظمى 28 الصغرى 21

رأس سدر:- العظمى 36 الصغرى 22

نخل:- العظمى 32 الصغرى 16

كاترين:- العظمى 30 الصغرى 14

الطور:- العظمى 34 الصغرى 25

طابا:- العظمى 33 الصغري 23

شرم الشيخ:- العظمى 36 الصغرى 26

مطروح:- العظمى 26 الصغرى 20

السلوم:- العظمى 29 الصغرى 19

سيوة:- العظمى 32 الصغرى 21

الغردقة:- العظمى 35 الصغرى 26

مرسى علم:- العظمى 36 الصغرى 26

شلاتين:- العظمى 36 الصغرى 27

حلايب:- العظمى 33 الصغرى 28

أبو رماد:- العظمى 34 الصغرى 27

رأس حدربة:- العظمى 34 الصغرى 28

بني سويف:- العظمى 34 الصغرى 22

المنيا:- العظمى 35 الصغرى 23

أسيوط:- العظمى 35 الصغرى 23

سوهاج:- العظمى 36 الصغرى 25

قنا:- العظمى 38 الصغرى 26

الأقصر:- العظمى 38 الصغرى 26

أسوان:- العظمى 39 الصغرى 27

الوادى الجديد:- العظمى 37 الصغرى 27