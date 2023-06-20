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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مفاجأة في طقس اليوم.. العظمى بالقاهرة 32 درجة

حالة الطقس
حالة الطقس

يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ،  معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

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سقوط أمطار ورياح محملة بالأتربة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم

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تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة  وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.

درجات الحرارة اليوم  الثلاثاء

القاهرة العظمى 32  درجة والصغرى 21 درجة

الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة

سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة

قنا العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجة

أسوان العظمى 39 درجة والصغرى 29 درجة

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