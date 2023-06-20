مصر تحصد ميدالية فضية وذهبية وبرونزيتين فى ثانى أيام بطولة إفريقيا للسلاح

شهد مساء اليوم الثلاثاء، اختتام منافسات اليوم الثاني من بطولة إفريقيا للسلاح للكبار "فردي و فرق"، والتي يستضيفها مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر خلال الفترة الحالية من التاسع عشر وحتى الثالث والعشرون من يونيو الجاري.

اقرأ أيضا.. مصر تضمن 3 ميداليات جديدة في بطولة أفريقيا للسلاح

وكانت المنافسة قوية ومثيرة خلال منافسات اليوم الثاني، وساد التألق الكبير للاعبي المنتخب الوطني لرجال سلاح السيف.

كما كان التوهج من نصيب الكينية المجنسة "الألمانية الأصل" والتي حصلت على ذهبية منافسات سلاح سيف المبارزة.

تفاصيل منافسات اليوم الثاني

سيطر لاعبو المنتخب المصري على منصات التتويج، حيث استطاعوا أبطال مصر الفوز بـ4 ميداليات من أصل 8 ميداليات، بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين.

منتخب مصر للسلاح رجال

فقد حقق زياد السيسي ذهبية سلاح السيف بعد الفوز على زميله ومواطنه أدهم معتز بنتيجة 15/9.

بينما جاءت الميدالية البرونزية من نصيب كلًا من زميلهما محمد عامر وأبا جيرو لاعب النيجر.

في سياق متصل، شهدت منافسات فردي سيدات سلاح سيف المبارزة تتويج الكينية أليكساندرا ندولو بالميدالية الذهبية بعد الفوز على الجزائرية الباتول طالب بنتيجة 15-5.

بينما تقاسمت المصرية آية حسين والمغربية شلوي بوسفيحة الميدالية البرونزية، بهذه الميداليات، ارتفعت حصيلة الفراعنة خلال يومين لـ9 ميداليات بواقع 3 ذهبيات ومثلهم فضيات إضافة إلى 3 برونزيات أيضًا.

منتخب مصر للسلاح سيدت

يذكر أن البطولة الإفريقية شهدت مشاركة 21 دولة وهم: "بنين، كوت ديفوار، مالي، موريشيوس، كينيا، الرأس الأخضر، السنغال، جنوب إفريقيا.

وأيضًا: تونس، الجزائر، ليبيا، المغرب، الكونغو، رواندا، توجو، نيجيريا، بوركينا فاسو، غانا، النيجر، الكاميرون.

بجانب مصر البلد المنظم للبطولة، حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط الهامة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.

في سياق اَخر، واجهت هنا العراقي كلًا من بطلات السنغال وكينيا والمغرب وجنوب أفريقيا والكاميرون في المجموعة الأولى.

فيما تواجه ناردين إيهاب كلًا من بطلات جنوب أفريقيا والسنغال والمغرب ورواندا والجزائر في المجموعة الثانية.

ومن المقرر أن تشارك شرويت جابر في منافسات المجموعة الثالثة رفقة بطلات الجزائر والمغرب والسنغال وجنوب إفريقيا والكونغو ديمقراطية، بينما ستخوض آية شريف منافسات المجموعة الرابعة مع بطلات السنغال والكاميرون وجنوب إفريقيا والجزائر والمغرب.