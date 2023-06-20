أسعار الأضاحي في سوق الأغنام بمكة المكرمة| فيديو

وصل أكثر من مليون و400 ألف رأس من الماشية ، قادمة من السودان وإريتريا والحبشة، إلى ميناء جدة الإسلامي، بالمملكة العربية السعودية، على أن ينقل بعض منها إلى مكة المكرمة.

ووصل أكثر من 650 ألف رأس ماشية، أتت في وقت سابق إلى أسواق مكة المكرمة، وشهدت أسعار الأضاحي ارتفاعًا كبيرًا في مكة المكرمة، ويصل بعض أسعار الأضاحي إلى ثلاثة آلاف ريال سعودي.

أسعار الأضاحي في سوق الأغنام بمكة المكرمة

ويشهد سوق الأغنام جنوب مكة المكرمة، ارتفاعات كبيرة في أسعار الأضاحي ، رغم وصول أعداد مهولة من الأضاحي ، مع استمرار استقدام الأضاحي حتى اليوم التاسع من ذي الحجة.

أسعار الأضاحي في سوق الأغنام بمكة المكرمة

ويبلغ متوسط أسعار الأضاحي في سوق الأغنام جنوب مكة المكرمة، ما بين 2200 ريال سعودي إلى ثلاثة آلاف ريال سعودي، وتتوافر ثلاثة أنواع من الماشية في السوق، وهي الماعز والضأن وهي تأتي من جنوب السعودية، ومنها من يأتي من نجّد، والذي يُعد أغلى أنواع الماشية ، بالإضافة إلى الماشية التي تأتي من السودان وإريتريا والحبشة.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: "أضاحي عيد الأضحى تصل السعودية.. وهذا هو متوسط الأسعار".

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