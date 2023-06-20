سعد الصغير يقع في فخ برلنتي عامر .. اكتشاف الخيانة بطريقة سينمائية

أوضحت برلنتي عامر زوجة المطرب الشعبي سعد الصغير، عن سبب انفصالها عنه وكيف اكتشفت خيانته في تصريحات لها، من خلال ظهورها في إحد البرامج التلفزيونية.

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سعد الصغير وزوجته برلنتي عامر

سعد الصغير يقع في فخ برلنتي عامر

صرحت برلنتي عامر عن خيانة زوجها سعد الصغير لها، وذلك خلال حلولها ضيفة في برنامج "قعدة ستات" من تقديم مروة صبري الذي يذاع عبر قناة "اليوم" قائلة :"أنها لديها على هاتفها المحمول تطبيق يتابع تحركات سعد الصغير وتعرف موقعه من خلاله، وفي فترة وجدت أنه يذهب إلى مكان محدد في حدايق الأهرام واكتشفت أنه يذهب للقاء امرأة هناك".

برلنتي عامر

برلنتي عامر "كان يخفي هاتف محمول في سيارته، معاه 4 أرقام"

وأضافت برلنتي عامر في حديثها :" أنها اكتشفت خيانته أيضا بسبب هاتف محمول كان يخفيه في سيارته، مؤكدة: "هو معاه 4 أرقام، شفت بلاوي على تليفونه بيكلم ستات كتير جدا قولتله فين الوقت استغربت راح أوردر في الإسكندرية و50 اتصال، وفي فويس بصوته بيقول خلي بالكم برلنتي هتكلمكم تسألكم، لأنه بيخاف مني شوية وبيحترمني".

برلنتي عامر وسعد الصغير

برلنتي عامر " اتصدمت منه أن هو عمل كده"

وتحدثت برلنتي عامر عن الفتاة التي اكتشفت أنه على علاقة بها معلقة: "طلع يعرف واحدة هي مش صاحبتي بس كانت بتحاول تتقرب مني، من 3 سنين قالتلي أنا هخطف منك سعد الصغير، وأنا اتصدمت منه أن هو عمل كده".

أشارت برلنتي عامر في حديثها عن غيرة بعض النساء منها قائلة :"من بعد عيد ميلادي والهدايا الألماظ ستات كتيرة بقوا طمعانين في سعد الصغير كفلوس والبنت دي عايزة تتشهر فطمعانة فيه".

وأكدت برلنتي عامر أنها لا تبحث عن "الترند" وكل ما تريده أن تحصل على الطلاق ولكن سعد الصغير يرفض ذلك.

برلنتي عامر وسعد الصغير

من هي برلنتي زوجة سعد الصغير

- عرفها الجمهور بعد إعلان زواجها من سعد في عام 2021، وهي الزوجة الثانية له، بعد ارتباطها بـ سعد، شاركت برلنتي معه في بطولة مسلسل ولاد إمبابة، وقدَّمت فيديو كليب لأغنية بالسلامة.

- هي ممثلة لم تحقق نجاحًا كبيرًا، بعد مشاركتها في الكثير من الأعمال الفنية، منها مسلسل هربانة منها، ظهرت للمرة الأولى على الشاشة الصغيرة عام 2016 من خلال مسلسل نوايا بريئة، قدَّمتْ خلال مشوارها الفني 10 أعمال فنية فقط منذ عام 2016 حتى عام 2020، كانت برلنتي حديث مواقع التواصل في شهر نوفمبر الماضي، بعد خبر إلقاء القبض عليها لاتهامها بالسُكْر ومقاومة السلطات أثناء طلب الكشف عن هويتها بالهرم.