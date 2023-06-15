عاجل
تثبيت سعر الدولار ضربة قاضية لتجار العملة.. فيديو أسباب نقص بعض الأدوية في الصيدليات.. فيديو جو موسى في مرمى نيران الذكاء الأصطناعي وفتاة ترسم خطة التشهير ثعبان في الحمام.. زاحف يهاجم رجل في بيت الراحة (شاهد)
الخميس 15 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

زفاف حمزة الصغير يورط برلنتي عامر في أزمة جديدة مع زوجها

سعد الصغير وزوجته
سعد الصغير وزوجته

أثارت زوجة المطرب الشعبي سعد الصغير، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو تعرض فيه للإحراج بسبب ملابس زوجته برلنتي عامر في فرح حمزة الصغير.

@fariselbiley1 لحظه دخول سعد الصغير و زوجته برلنتى فرح حمزه الصغير امس @Hamza Elsoghier ♬ الصوت الأصلي - Faris El Biley

برلنتي عامر في مأزق والسر فرح حمزة الصغير:

تداول رواد السوشيال ميديا مقاطع فيديو لبرلنتي عامر زوجة سعد الصغير أثناء جلسة تصوير جمعتهما، قبل دخولهما قاعة حفل زفاف الفنان الشعبي حمزة الصغير، بينما وظهرت وهي ترتدي فستان تايجر مجسمًا مكشوفًا ينتمي إلي قصة الأوف شولدر، مما أبرز أنوثتها وقوامها الممشوق.

@waitingstate0

♬ الصوت الأصلي - حالة انتظار

من هي برلنتي زوجة سعد الصغير؟

- عرفها الجمهور بعد إعلان زواجها من سعد في عام 2021، وهي الزوجة الثانية له، بعد ارتباطها بـ سعد، شاركت برلنتي معه في بطولة مسلسل ولاد إمبابة، وقدَّمت فيديو كليب لأغنية بالسلامة.

سعد الصغير وزوجته

- هي ممثلة لم تحقق نجاحًا كبيرًا، بعد مشاركتها في الكثير من الأعمال الفنية، منها مسلسل هربانة منها، ظهرت للمرة الأولى على الشاشة الصغيرة عام 2016 من خلال مسلسل نوايا بريئة، قدَّمتْ خلال مشوارها الفني 10 أعمال فنية فقط منذ عام 2016 حتى عام 2020، كانت برلنتي حديث مواقع التواصل في شهر نوفمبر الماضي، بعد خبر إلقاء القبض عليها لاتهامها بالسُكْر ومقاومة السلطات أثناء طلب الكشف عن هويتها بالهرم.

يذكر أن في وقت سابق، تلقتْ النيابة العامة في الهرم إخطارًا من أجهزة الأمن بورود بلاغ من سعد ضد طليقته برلنتي عامر وشقيقتها ندى، يتهمهما بالتعدي عليه وإحداث إصابة به في الأنف وسرقة، بالوقت ذاته حررت المشكو في حقهما بلاغًا ضده بدهس إحداهما بسيارته الملاكي.

 وفق تحريات أجهزة الأمن الأولية، فإن برلنتي كانت رفقة أختها بمنطقة حدائق الأهرام، وحين وجدتا «الصغير» دارت بينهم مشادة كلامية وصلت للاشتباك بالأيدي، وخلالها تسللت طليقته إلى السيارة وعثرت على مبلغ مالي يخصه واختطفت جواز سفره ومزقته أمامه ثم تعدت عليه بالضرب وأحدثت إصابته في الأنف، بالاشتراك مع شقيقتها ومزقتا ملابسه.

 قال الفنان، في المحضر: "إن طليقته رفقة أختها لاذتا بالفرار بسيارتها الأولى عقب تعديه عليه فلاحقها بسيارته فاصطدم بها من الخلف"، مشيرًا إلى أن سبب الواقعة رغبة المشكو في حقها العودة إليها من جديد.

 وتبينّ استقرار الحالة الصحية لبرلنتي وشقيقتها، بعد خضوعهما للعلاج بمستشفى الهرم العام إثر إصابتهما بكدمات وسحجات متفرقة من الجسد، فيما تبينّ عدم حاجة الفنان لنقله إلى المستشفى.

مواد متعلقة

إعدام قاتل نيرة أشرف.. شعور بالندم واعتراف بعد فوات الأوان| لحظات محمد عادل الأخيرة

"بعد الشر".. علي ربيع يحقق 41 ألف جنيه ليلة أمس بشباك التذاكر

وائل جسار يطرح أغنيته الجديدة "في حد بيحبي"

رانيا صالح تكشف مستور سعد الصغير وأسرار غيرة برلنتي

تفاصيل القبص علي سعد الصغير وزوجته برلنتي عامر|بتهمة ضرب طليقته

الجريدة الورقية