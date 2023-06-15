زفاف حمزة الصغير يورط برلنتي عامر في أزمة جديدة مع زوجها

أثارت زوجة المطرب الشعبي سعد الصغير، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو تعرض فيه للإحراج بسبب ملابس زوجته برلنتي عامر في فرح حمزة الصغير.

برلنتي عامر في مأزق والسر فرح حمزة الصغير:

تداول رواد السوشيال ميديا مقاطع فيديو لبرلنتي عامر زوجة سعد الصغير أثناء جلسة تصوير جمعتهما، قبل دخولهما قاعة حفل زفاف الفنان الشعبي حمزة الصغير، بينما وظهرت وهي ترتدي فستان تايجر مجسمًا مكشوفًا ينتمي إلي قصة الأوف شولدر، مما أبرز أنوثتها وقوامها الممشوق.

من هي برلنتي زوجة سعد الصغير؟

- عرفها الجمهور بعد إعلان زواجها من سعد في عام 2021، وهي الزوجة الثانية له، بعد ارتباطها بـ سعد، شاركت برلنتي معه في بطولة مسلسل ولاد إمبابة، وقدَّمت فيديو كليب لأغنية بالسلامة.

سعد الصغير وزوجته

- هي ممثلة لم تحقق نجاحًا كبيرًا، بعد مشاركتها في الكثير من الأعمال الفنية، منها مسلسل هربانة منها، ظهرت للمرة الأولى على الشاشة الصغيرة عام 2016 من خلال مسلسل نوايا بريئة، قدَّمتْ خلال مشوارها الفني 10 أعمال فنية فقط منذ عام 2016 حتى عام 2020، كانت برلنتي حديث مواقع التواصل في شهر نوفمبر الماضي، بعد خبر إلقاء القبض عليها لاتهامها بالسُكْر ومقاومة السلطات أثناء طلب الكشف عن هويتها بالهرم.

يذكر أن في وقت سابق، تلقتْ النيابة العامة في الهرم إخطارًا من أجهزة الأمن بورود بلاغ من سعد ضد طليقته برلنتي عامر وشقيقتها ندى، يتهمهما بالتعدي عليه وإحداث إصابة به في الأنف وسرقة، بالوقت ذاته حررت المشكو في حقهما بلاغًا ضده بدهس إحداهما بسيارته الملاكي.

وفق تحريات أجهزة الأمن الأولية، فإن برلنتي كانت رفقة أختها بمنطقة حدائق الأهرام، وحين وجدتا «الصغير» دارت بينهم مشادة كلامية وصلت للاشتباك بالأيدي، وخلالها تسللت طليقته إلى السيارة وعثرت على مبلغ مالي يخصه واختطفت جواز سفره ومزقته أمامه ثم تعدت عليه بالضرب وأحدثت إصابته في الأنف، بالاشتراك مع شقيقتها ومزقتا ملابسه.

قال الفنان، في المحضر: "إن طليقته رفقة أختها لاذتا بالفرار بسيارتها الأولى عقب تعديه عليه فلاحقها بسيارته فاصطدم بها من الخلف"، مشيرًا إلى أن سبب الواقعة رغبة المشكو في حقها العودة إليها من جديد.

وتبينّ استقرار الحالة الصحية لبرلنتي وشقيقتها، بعد خضوعهما للعلاج بمستشفى الهرم العام إثر إصابتهما بكدمات وسحجات متفرقة من الجسد، فيما تبينّ عدم حاجة الفنان لنقله إلى المستشفى.