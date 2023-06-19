ليلى علوي.. "المغتصبون" أول بطولة مطلقة تنعش مسيرة «تفاحة» السينما المصرية

تحدثت الفنانة ليلى علوي عن فيلم "المغتصبون" مشيرة إلى أنه من أكبر الفرص التي حصلت عليها خلال مسيرتها الفنية، وحقق إيرادات عالية جدًّا، من خلال ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية.

ليلى علوي

ليلى علوي: "المغتصبون أول فيلم أشيله لوحدي"

صرحت ليلى علوي خلال ظهورها في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON قائلة :"المغتصبون أول فيلم أشيله لوحدي، والفيلم حقق إيرادات عالية جدًّا وغيَّر في القانون".

ليلى علوي

ليلى علوي: "المجتمع حاليًّا أفضل من 10 سنين فاتوا"

أشارت ليلى علوي ردًّا على سؤال: هل يمكن أن يتقبل المجتمع الآن عرض فيلمها "بحب السيما"، معلقة: "المجتمع حاليًّا أفضل من 10 سنين فاتوا، وأثناء فترة التسعينيات كان في ناس بتقول منسلمش على إخواننا المسيحيين، ده مش حاصل دلوقتي".

ليلى علوي

ليلى علوي: "المجتمع مجهد حاليًّا"

أضافت ليلى علوي: "المجتمع مجهدٌ حاليًّا، ومش شايفة إننا مشغولين النهاردة بحقوق المرأة والرجل، المرأة والرجل مشغولين وبيفكروا إزاي هنربي العيال ونعالجهم".

ليلى علوي

فيلم "شوجر دادي":

من ناحية أخري، يعرض لليلى علوي حاليًّا فيلم "شوجر دادي" تأليف: لؤي السيد وإخراج: محمود كريم، وبطولة: ليلى علوي، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، مي الغيطي، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس وعدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذي يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوي.

فيلم شوجر دادي

أحداث فيلم "شوجر دادي":

تدور أحداث فيلم "شوجر دادي" في إطار كوميدي حول الأب بيومي فؤاد الذي يقوم بإبلاغ أبنائه حمدي الميرغني، ومصطفى غريب، برغبته في الزواج من امرأة ثانية، فيما ترفض ليلى علوي احتمالية أن ترى زوجها مع امرأة أخرى، وتحاول تغيير تفكيره.

يعد فيلم "شوجر دادي" التعاون الثاني لليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني بعد فيلم "ماما حامل" الذي عرض عام 2021، وحققَّ وقتها إجمالي إيرادات 4 ملايين و359 ألفًا و324 جنيهًا.