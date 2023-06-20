سوق الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع

اختتم مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي تعاملاته خلال، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنحو 9.67 نقطة ليصل الى مستوى 11431.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى سوق الأسهم السعودية- 233 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 120 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 82 شركة على تراجع، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وكانت أسهم شركات فى سوق الأسهم السعودية، جمجوم فارما، و العربية، وملاذ للتأمين، والموارد، وشاكر الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، وصدر، والدوائية، وتوبي، والمواساة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30.00% و 6.67% .

فيما كانت أسهم شركات فى سوق الأسهم السعودية، شمس، وصدر، ودار الأركان، وأمريكانا، والموارد هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الموارد، والراجحي، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال، اليوم الثلاثاء، على انخفاض بواقع 1207.01 نقطة ليصل الى مستوى 26967.83 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 52 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 3 ملايين سهم.

البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

البورصة الكويتية

انهت أسواق البورصة الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الثلاثاء 20 يونيو، على انخفاض مؤشرها العام بواقع 1.03% نقطة ليبلغ مستوى 7041.51 نقطة بنسبة انخفاض بلغت تحو 0.01%.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق البورصة الكويتية بنحو 160.5 مليون سهم عبر نحو 9131 صفقة نقدية بقيمة 34.9 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي فى أسواق البورصة الكويتية نقطة واحدة ليصل الى مستوى 5476.66 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.02% من خلال تداول 69 مليون سهم عبر 3232 صفقة نقدية بقيمة 6.2 ملايين دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الأول فى أسواق البورصة الكويتية بواقع 1.7 نقطة ليصل الى مستوى 7820.98 نقطة بنسبة انخفاض بلغت نحو 0.02% من خلال تداول نحو 91.4 مليون سهم عبر 5899 صفقة بقيمة 28.6 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) فى أسواق البورصة الكويتية 18.04 نقطة ليصل الى مستوى 5371.61 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.34 % من خلال تداول 61.9 مليون سهم عبر 2629 صفقة نقدية بقيمة 5.6 ملايين دينار كويتي.