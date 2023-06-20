البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

انهت أسواق البورصة الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الثلاثاء 20 يونيو، على انخفاض مؤشرها العام بواقع 1.03% نقطة ليبلغ مستوى 7041.51 نقطة بنسبة انخفاض بلغت تحو 0.01%.

البورصة الكويتية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق البورصة الكويتية بنحو 160.5 مليون سهم عبر نحو 9131 صفقة نقدية بقيمة 34.9 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي فى أسواق البورصة الكويتية نقطة واحدة ليصل الى مستوى 5476.66 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.02% من خلال تداول 69 مليون سهم عبر 3232 صفقة نقدية بقيمة 6.2 ملايين دينار كويتي، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وانخفض مؤشر السوق الأول فى أسواق البورصة الكويتية بواقع 1.7 نقطة ليصل الى مستوى 7820.98 نقطة بنسبة انخفاض بلغت نحو 0.02% من خلال تداول نحو 91.4 مليون سهم عبر 5899 صفقة بقيمة 28.6 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) فى أسواق البورصة الكويتية 18.04 نقطة ليصل الى مستوى 5371.61 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.34 % من خلال تداول 61.9 مليون سهم عبر 2629 صفقة نقدية بقيمة 5.6 ملايين دينار كويتي.

مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على تباين

بورصة البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,957.36 نقطة بانخفاض قدره 0.17 نقطة عن معدل الإقفال السابق، فيما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 743.60 نقطة بارتفاع قدره 0.89 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوناً و403 آلاف و949 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 320 ألف و455 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 52 صفقة.

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، على انخفاص بلغت نسبته نحو 0.14%، ليصل الى مستوى 2453.77 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى البورصة الأردنية بواقع 5.5 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.3 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2707 صفقات.

بورصة قطر تغلق منخفضة

بورصة قطر

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر خلال تداولات جلسة، اليوم الثلاثاء، بواقع 15.09 نقطة، او بنسبة تنخفاض تعادل نحو 0.15 %، ليصل إلى مستوى نحو 10 آلاف و266.95 نقطة.

وجرى خلال الجلسة، تداول 159 مليوناً و201 ألفاً و571 سهماً، بقيمة 543 مليوناً و479 ألفاً و526.246 ريالاً، نتيجة تنفيذ 17994 صفقة في جميع القطاعات.

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسعار 30 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق.