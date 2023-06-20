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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار في الهيروين

محكمة
محكمة

قضت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامه بالاتجار في الهيروين المخدر بمدينة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار روميل شحاتة أمين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عمرو محمد الملطاوي نائب رئيس المحكمة و ضياء الدين أحمد دهيس عضو المحكمة و أمانة سر عادل أبو الريش و زكرياء حافظ .
 

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ترجع تفاصيل القضية رقم 9698 لسنة 2022 جنايات ثان أسيوط عندما ورودت معلومات لمفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة وسط الصعيد بأسيوط، تفيد بقيام " محمود . أ . م " عاطل ، والسابق اتهامه في 4 قضايا مخدرات وحرق عمد ، بالاتجار في المواد المخدرة.
 

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السجن من 3 لـ10 سنوات للمتهمين فى قضية "كمين 15 مايو"

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غلق كلي لشارع كورنيش النيل أسفل كوبرى 15 مايو


وتوصلت التحريات إلى مزاولة المتهم نشاطه الإجرامي بالاتجار في المواد المخدرة وخاصة الهيروين والشابو بصورة الجملة والقطاعي متخذا من دائرة قسمي أول وثان أسيوط لمزاولة نشاطه متخذا من مسكنه وملحقاته مركز للبيع .

وبتقنين الإجراءات قاد الرائد عدنان أبوعقرب مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط قوة من أفراد الشرطة السريين وفور مشاهدتهم للمتهم قائدا سيارة تمكنت القوة من إيقافه والسيطرة عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على 23 لفافة بلاستيكية صغيرة الحجم " تذكرة " وكذا 3 لفافات متوسطة الحجم لمخدر الهيروين ومبلغ مالي 1200 جنيه ، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة المبيعات .

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