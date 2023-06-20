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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

أسقف بني سويف يستقبل شباب وشابات المهجر

أسقف بني سويف وشباب
أسقف بني سويف وشباب المهجر

استقبل نيافة الحبر الجليل الانبا غبريال أسقف بني سويف وعضو لجنة سكرتاريه المجمع المقدس بمقر مطرانية السيدة العذراء بني سويف مجموعة من شباب وشابات الكنيسة القبطية ذات الأصول المصرية والمقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا

وتأتي الزيارة في إطار تقديم بعض الدورات والأنشطة التدريبية لأطفال وشباب الكنيسة وذلك ضمن أحد البرامج التي تقدمها هيئة Coptic Orphans في مصر والتي تهدف إلى ربط أبناء الكنيسة بالخارج بكنيستهم بمصر

وتحدث نيافة الانبا غبريال أسقف بني سويف لمجموعة الشباب والشابات عن أوضاع الأقباط في مصر التي تحسنت بشكل كبير عقب ثورة 30 يونيو المجيدة وكان من الممكن أن يكون مصيرنا مثل مسيحي العراق وسوريا لولا ثورة 30 يونيو المجيدة 

وان الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود نهضة كبيرة لتغير شكل مصر من خلال مشروعات عملاقة في كافة مناحي الحياة وانهي مشاكل كانت تعاني منها مصر لسنوات طويلة مثل مشكلة انقطاع الكهرباء ومشكلة فيرس سي الذي انتهي تقريبا من مصر بالإضافة إلي مشروع حياه كريمه الذي سيغير شكل الحياه في الريف المصري والعاصمة الإدارية الجديدة الذي ستضاهي المدن العالمية 

وطالب أسقف بني سويف خلال حديثه لمجموعة الشباب والشابات المصريين المقيمين في بلاد المهجر بدعم الدوله المصريه من خلال تحويل فائص الدولارات لديهم واستثمارها في مصر مما يعود بالنفع على علي المستثمر ومصر نفسها للمساهمة في حل مشكلة نقص الدولار 

وأشار أسقف بني سويف أن الرئيس السيسي قادر على العبور بالبلاد إلى بر الأمان كما عبر بها بعد 30 يونيو

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الجريدة الورقية