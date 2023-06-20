فندق «صن رايز مونتمارى ريزورت» الاختيار الأفضل لقضاء إجازة عيد الأضحى

تبعدنا أيام قليلة عن إجازة عيد الأضحى المبارك وهى واحدة من المناسبات القليلة التى تمنح جميع الأشخاص إجازة طويلة مما يعطينا الفرصة لنجتمع سويا مع العائلة والأصدقاء لقضاء بعض الوقت الشيق والثمين معا. فماذا عن قضاء تلك الإجازة بجانب البحر فى مدينة شرم الشيخ الخلابة فى واحد من أفضل الفنادق العائلية لمجموعة «صن رايز».

فندق «صن رايز مونتمارى ريزورت» هو الخيار الأمثل لإجازة عائلية مليئة بالمرح والسعادة لجميع أفراد الأسرة. يقع الفندق على البحر مباشرة وبه شاطئ خاص لتنغمر فى السباحة ورياضة الغوص الاستكشافية. الفندق به العديد من الغرف والأجنحة المناسبة لجميع الأشخاص لتضمن إقامة مريحة على ذوق كل زائر.

أتمت «صن رايز» افتتاح توسع جديد للفندق الفترة الأخيرة مخصص للعائلة به أنواع من الغرف والأجنحة المختلفة وتتميز بالبناء الاستثنائى ومنه ما يليق بالأطفال بألوانه المتنوعة ليشعروا بالأمان والراحة. بجانب ذلك، توجد الألعاب المائية الضخمة «أكوا بارك» ومنها المناسبة للأطفال الصغار.

يمتلك «مونتماري» حمامات سباحة ونادياً رياضياً وآخر صحياً ونادياً مخصصاً للأطفال حيث تعلم الطهى والرسم بجانب الأنشطة اليومية المناسبة لجميع الأعمار. أخيرا وليس آخرا، يقدم الفندق واحدا من أفضل تجارب الطعام بين المطعم الرئيسى العالمى «البوفيه» والمطعم الإيطالى والآسيوى ومطعم السمك وغيرها.

اتصل بنا على 16032 واحجز الآن إجازة عيد الأضحى فى «صن رايز مونتمارى ريزورت».