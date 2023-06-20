دياب يعتزل أدوار الشر ويوضح أصعب مشهد في "تحت الوصاية"

على الرغب من حب الجمهور لأدوار الشر التي يجسدها الفنان دياب، إلا أنه قرر أن يخرج عن جلده ولا يضع نفسه في هذا النطاق فقط، ليقرر أنه لن يجسد أدوار الشر مرة أخرى.

الفنان دياب

ولكن استثنى دياب دور "صالح عطية" والتي جسدها في مسلسل تحت الوصاية، الذي كان يُعرض ضمن السباق الرمضاني لهذا العام، إذ يراه شخصية جديدة ومختلفة.

دياب يقرر اعتزاله أدوار الشر

وأوضح دياب للنجمة إسعاد يونس أثناء حلوله كضيف ببرنامجها "صاحبة السعادة" أنه هذا العام لم يكن ينوى تقديم دور الشرير نهائيًا، وإن تطلب الأمر عدم مشاركته بموسم الدراما، وبالفعل اعتذر عن دورين بعملين كبار كان فيهما المرشح الأول لتقديم الدور.

وتابع دياب أنه عندما قرأ ورق المسلسل استثناه من هذا القرار، موضحًا: "حينما كلمني محمد شاكر خضير، وقرأت الورق وجدته مميزًا للغاية، والشخصية التى أقدمها رمادية للغاية، وعمري ما شفت صالح شرير بالمناسبة، فهو عليه ضغوط جعلته يظهر بهذا الشكل، وبالتالي فإن الشخصية مختلفة وثرية جدا".

دياب يكشف أصعب مشهد له في تحت الوصاية

وكشف النجم دياب عن أصعب مشهد بالنسبة له وبكى بسببه: "أنا عيطت وأنا بتفرج على مشهد كان بيني وبين الفنانة نهى عابدين لما قلت لها سكتك مش سكتى، ودي من المرات النادرة ليا إنى أتفرج على حاجة ليا وأعيط، ولكني تأثرت جدًا بالمشهد ده".

دياب

دياب يشيد بأبطال تحت الوصاية ويدعو لمنى زكي

وأشاد دياب بالمجهود الذي بذلته الفنانة منى زكي في المسلسل وعن تجربة العمل معها قائلًا: "أنا بقالي 9 سنين بمثل.. ما شفتش في حياتي أصدق من منى زكي ولا حد محترف زيها ولا في تعاملها مع زمايلها واحترامها لمهنتها.. ربنا يحميها ويحفظها ويخليها لنا".

وتحدث دياب عن زملائه أبطال تحت الوصاية، بعدما قدموا جميعًا أدوارًا استثنائية في تصريحاته الأخيره قائلًا: "علي الطيب فنان وموهبة عظيمة وربنا يحميه ويستحق أكتر من كدا بكتير.. ونهى عابدين صادقة جدًّا ومحترفة وكل الناس عاملة شغل عظيم وده يبين إنه المخرج شاطر أوي".

وأشاد دياب بالمخرج محمد شاكر خضير، موضحًا:"طلع أصدق ما في المواهب دي كلها وأجمل ما فيهم.. هو مسبش حد.. ومطلعنا كلنا شكلنا حقيقيين".

وكشف دياب عن أعماله في الفترة القادمة، قائلًا: "منتظر عرض فيلم السرب بعد تأجيله عدة مرات وهو عمل يشرف.. ولسه مش لاقي حاجة محترمة أرجع بيها للغناء".