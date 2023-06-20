أيمن محسب يعلن موافقة برلمانية الوفد على قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية

أعلن النائب الوفدى أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية، جاء ذلك فى الجلسة العاملة لمجلس النواب المنعقدة الآن، مضيفا أن مصر سابقة فى قوانين الملكية الفكرية وبدأت بقانون 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات التجارية، والقانون الخاص بحماية حق المؤلف وإعتماد النماذج الصناعية مصر سابقة فيهم.

حماية الملكية الفكرية

واضاف"محسب"فى كلمتة امام الجلسة العاملة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أنه كان لابد من من حماية الإنتاج البشرى ولايمكن ان يكون هناك استثمار داخلى وخارجى دون حماية الملكية الفكرية، موضحا أن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء حيث تعددت جاهات الملكية الفكرية الى 6 وكان هناك عدم حماية حقيقية.

وشدد "محسب" على ضرورة وضع آلية للتنفيذ ورغم أن القانون تأخر كثيرا الا أنه خطوة جيدة معلنا موافقة الوفد من حيث النمبدا على مشروع القانون ومطالبا الحكومة تفعيل القانون لاأن ننتظر أعوام عديدة لتنفيذ القانون خاصة وأننا تنمر بمرحلة إقتصادية لابد فيها من تشجيع الاستثمار الأجنبى والمحلى ومن غير تنيذ القانون نضع أنفسنا امام مشكلة.