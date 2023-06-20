عاجل
أيمن محسب يعلن موافقة برلمانية الوفد على قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية
الثلاثاء 20 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

الطريق إلى البرلمان

أيمن محسب يعلن موافقة برلمانية الوفد على قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية

أعلن النائب الوفدى أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على  مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية، جاء ذلك فى الجلسة العاملة لمجلس النواب المنعقدة الآن، مضيفا أن مصر سابقة فى قوانين الملكية الفكرية وبدأت بقانون 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات التجارية، والقانون الخاص  بحماية حق  المؤلف وإعتماد النماذج الصناعية مصر سابقة فيهم.

txt

النائب أيمن محسب يطالب بتعميم مبادرة "ابدأ" نموذجاً للتعامل مع المستثمرين

txt

النائب أيمن محسب يطالب وزارة التعليم بمراجعة سلامة الأبنية وصيانتها خلال الإجازة الصيفية

حماية الملكية الفكرية

واضاف"محسب"فى كلمتة امام الجلسة العاملة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أنه كان لابد من من حماية الإنتاج البشرى ولايمكن ان يكون هناك استثمار داخلى وخارجى دون حماية الملكية الفكرية، موضحا أن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء  حيث تعددت جاهات الملكية الفكرية الى 6 وكان هناك عدم حماية حقيقية.

وشدد "محسب" على ضرورة وضع آلية للتنفيذ ورغم أن القانون تأخر كثيرا الا أنه خطوة جيدة معلنا موافقة الوفد من حيث النمبدا على مشروع القانون ومطالبا الحكومة تفعيل القانون لاأن ننتظر أعوام عديدة لتنفيذ القانون خاصة وأننا تنمر بمرحلة إقتصادية لابد فيها من تشجيع الاستثمار الأجنبى والمحلى ومن غير تنيذ القانون نضع أنفسنا امام مشكلة.

مواد متعلقة

النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية

جبالي يعرض نتائج زيارته على رأس وفد برلماني لمجلس النواب الليبي

برلمانيون ينددون بغرق مركب مصري أمام سواحل اليونان

عبدالعليم داود: غرق سفينة المهاجرين تكرار لمأساة باخرة السلام

"بكري" يناشد الرئيس بإعادة اسم ناصر إلى الأكاديمية العسكرية

زراعة الشيوخ تناقش معوقات الإنتاج الزراعي .. اقتراح بتطبيق الرى الحديث

عبدالرزاق يفتتح أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

قانون التعاونيات يحتاج لتعديلات جوهرية لمواكبة الرؤية المستقبلية للبلاد
الجريدة الورقية