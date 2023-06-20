كريستوفر نكونكو ينتقل إلى تشيلسي رسميا

كشف نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده بشكل رسمي مع النجم الفرنسي كريستوفر نكونكو.



وحسم نادي تشيلسي صفقة نكونكو منذ بداية الموسم 2022-2023، وخضع اللاعب الفرنسي للكشف الطبي في شهر سبتمبر، ووقع على العقود في ديسمبر.



وتابع تشيلسي في بيانه الرسمي:" أن يسر النادي، إعلان التعاقد مع نكونكو إلى البلوز قادما من لايبزيج استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.



وأضاف البيان، أن لقد وقع اللاعب الفرنسي (25 عاما)، الذي لعب لمنتخب فرنسا في 10 مناسبات، عقدا لمدة 6 سنوات.



تصريحات نكونكو



من جانبه، أعرب اللاعب الفرنسي، أن سعيد بالإنضمام اللاعب إلى صفوف نادي تشيلسي، ولقد بذلنا مجهودا كبيرا لإتمام تلك الصفقة، مضيفا أن تشيلسي متحمس لمقابلة مدربي ورفاقي الجدد، وإظهار ما يمكنني فعله على أرض الملعب أمام جماهير تشيلسي.

وتابع أنه بعد اللعب في فرنسا وألمانيا، يريد نكونكو أرغب الأن في اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، مضيفا أن البريميرليج أحد أقوى الدوريات في العالم، مضيفا أنه متحمس لهذا التحدي، وفخور بإرتداء قميص البلوز.



هافيرتز يطلب من تشيلسي الرحيل إلى آرسنال



ما زال آرسنال يعمل على إتمام صفقة مهاجم جديد من أجل تعزيز صفوف المدفعجية للموسم الكروي الجديد 2023-2024، بعدما حل وصيفا في النسخة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.



ويستهدف آرسنال التعاقد مع الألماني كاي هافيرتز مهاجم تشيلسي من أجل ضمه لصفوف البلوز في الميركاتو الصيفي الحالي.



وكشفت التقارير الصحفية الإنجليزية، أن هافيرتز وافق على الانتقال إلى صفوف نادي آرسنال بعدما تفاوض مع النادي الإنجليزي بشأن الإنضمام إليه، ولم يمانع اللاعب.



ودخل نادي آرسنال في مفاوضات قوية مع إدارة تشيلسي من أجل التعاقد مع النجم الألماني هافيرتز وبات الجانرز قريبا من الاتفاق على الشروط الشخصية للاعب ، ويستعد لتقديم عرض كبير بعدما رفض البلوز العرض الأول.



وتابعت التقارير، أن تشيلسي طلب 87 مليون يورو من أجل بيع هافيرتز، وسط رغبة اللاعب الألماني في الرحيل عن صفوف البلوز.



وكان هافيرتز من سجل هدف الفوز لتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، ليتوج البلوز بالبطولة الأوروبية على حساب مانشستر سيتي.





