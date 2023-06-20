أسعار المشغولات الذهبية اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات

شهدت المشغولات الذهبية انخفاض ملحوظ ومتتالي في الأسعار خلال الساعات الماضية، إذ تراجعت أمس بنحو 70 جنيها داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة ليسجل عيار 21 الأكثر تداولا 2185 جنيها للشراء.

ووفق تحليل جولد بيليون أوضح أن عدة عوامل ساعدت أسعار الذهب على الهبوط خلال الفترة الماضية كان أهمها تذبذب وضعف السعر العالمي بالإضافة إلى المبادرات لتهدئة الطلب على المعدن النفيس وعلى رأسها مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية التي بينت دخول حوالي 192 كيلو جرام من الذهب خلال الشهر الأول من المبادرة التي تستمر 6 أشهر.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية تعاملات اليوم 2497 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22

فيما سجل جرام الذهب عيار 22 في بداية تعاملات اليوم 2289 جنيها بالنسبة للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وهبط جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا داخل محلات الصاغة ليصل عند سعر 2185 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 1457 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 12

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 1249 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب عند سعر 17440 جنيها.

سعر الأوقية

بلغ سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية 1947 دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن اسعار الذهب اختلفت عن السابق بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتوتر الأوضاع في المنطقتين العربية والأوروبية، لا سيما الحروب الأهلية والداخلية التي تشهدها المنطقة العربية الآن في منطقتي سوريا والسودان، مما استدعى هذا إلى قلة التصدير والتصنيع والتجارة في المنطقة العربية وبدول الجوار وتدهور أسعارالعملات واوقية الذهب.