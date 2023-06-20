أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20 - 6 - 2023 في سوق الصاغة

استقرت أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الثلاثاء في أسواق الصاغة المصرية، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2210 جنيهات للجرام، وعيار 24 سجل 2526 جنيها للجرام.

وتنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية خلال منتصف التعاملات اليوم الإثنين في أسواق الصاغة المصرية، للوقوف على آخر المستجدات التي يشهدها المعدن الأصفر خلال الساعة، وتأتي الأسعار على النحو الآاتي:

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في الأسواق المصرية والصاغة



أسعار الذهب عيار 14 سجل نحو 1473 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1894 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2210 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى 2526 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب في الأسواق

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 17680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1950 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بتراجع 7.8 دولار بنسبة 0.40%، مقارنة بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

فرص الاستثمار في المعدن الأصفر

يرغب الكثير من المستهلكين الاستثمار في الذهب لأسباب عدة من بينها المحافظة على القيمة مع التضخم العالمي ، حيث يعتبر الذهب واحدًا من أفضل الأصول الاستثمارية التي تحافظ على قيمتها على المدى الطويل، حيث يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب، وتنويع المحفظة الاستثمارية، حيث يعد المعدن الأصفر من أفضل الأصول الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين استخدامها لتنويع محفظتهم الاستثمارية، حيث يمكن للمستثمرين توزيع أموالهم بين الأسهم والسندات والعقارات والذهب، وهذا يساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار.

وتجدر الإشارة أن اسعار الذهب اختلفت عن السابق بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتوتر الأوضاع في المنطقتين العربية والأوروبية، لا سيما الحروب الأهلية والداخلية التي تشهدها المنطقة العربية الآن في منطقتي سوريا والسودان، مما استدعى هذا إلى قلة التصدير والتصنيع والتجارة في المنطقة العربية وبدول الجوار وتدهور أسعارالعملات واوقية الذهب.

