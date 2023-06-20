شبيه كاظم الساهر يشعل المسرح ويغني بنفس صوت القيصر (فيديو)

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا "تيك توك"، فيديوهات من حساب شخص يشبه الفنان كاظم الساهر.

وبدأ الشاب بنشر فيديوهاته عبر حسابه الخاص على المنصة الشهيرة.

وظهر القيصر المزيف يقف على مسرح ويغني بنفس صوت الفنان، حتى اختلطت الأمور على المتابعين لعدم التفريق بين الأصل والصورة.

إلى ذلك، تفاعل عدد من المتابعين مع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل.

وقال أحدهم تعليقا على الفيديو الذي يظهر فيه شبيه المطرب ويغني "ماتت بمحراب عينيكِ ابتهالاتي": "فعلا شبيه صوت وصورة. هذا يشبه كاظم الساهر أكتر من كاظم نفسه".

وعلق آخر: "الإنسان لازم يعيش نفسه بشخصيته. ليش يعيش بنسخة تانية وشخصية غيره!"، فيما قال ثالث: "هذا كاظم الساهر النسخة الصيني".

يذكر أن فيديوهات الشاب كانت لاقت تفاعلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجمعت عشرات اللايكات والمشاركات.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس الموافق 13 يوليو القادم في العاصمة الأردنية عمّان، داخل أرض المعارض.

أحدث أغاني كاظم الساهر الحياة

كانت أحدث الاصدارات الغنائية لـ كاظم من خلال أغنية "الحياة"، والتي حققت أكثر من مليون و 700 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها "شرِبت من أكوابها صبابةً حتى الملل وعشتُ في عذابها كآبةً لاتُحتمل باركتُ حتى غدرَها ولم أفارِق الأمل قاومتها في مكرها من حكَّم العقل وصل من لم يُفق من وهمه فعن أساه لاتَسَلْ صارت حياته عدم صارت همومه جبل إشرب لوحدك الأسى وذُق مرارةَ الفشل إن لم نقاوِمْ ضَعفَنا ليس لنا فيها محل هيَّ الحياةُ هكذا ذا طبعُها منذ الأزل".

