بدر رجب: إختبارات الناشئين في الأهلي تتم بشفافية تامة

أكد بدر رجب، المدير الفني لقطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اختبارات الناشئين الجارية حاليًّا كشفت عن العديد من المواهب، وأن الاختبارات تجري وسط شفافية تامة.

وقال رجب إنه حرص على عمل اختبارات للبراعم بداية من سن 5 سنوات لكي تكون هناك قاعدة قوية من اللاعبين الصغار الذين يتم تأسيسهم بشكل مميز، يستند عليها النادي فيما بعد، مؤكدًا أنه اعتاد على اختبار اللاعبين الصغار أثناء تواجده في دولة الإمارات وجنى ثمار تلك الفكرة بشكل كبير.

وأكد المدير الفني لقطاع الناشئين بالأهلي أن المواهب التي تم اختيارها من خلال الاختبارات ستكون إضافة قوية لقطاع الناشئين مع الوقت الكافي والتدريبات المختلفة، مشيرًا إلى أن هناك معايير عدة لاختيار اللاعبين، وأن لكل مرحلة سنية معاييرها المختلفة، وعلى رأسها السرعة الانتقالية وسرعة الأداء.

وأوضح رجب أن تسجيل الأهداف أثناء الاختبارات لا يعني تميز اللاعب، لأن المدربين يبحثون عن اللاعب المميز من حيث الفكر والمهارة والسرعة والتحركات، وأن تكون لديه شخصية قوية ويمكنه اتخاذ قرار التصويب أو التمرير أو القيام بمهارة معينة في الوقت الصحيح، كما أن اللاعب الذي يحتفظ بالكرة لوقت كبير الذي لا يساعد زملاءه في الفريق يصعب الاعتماد عليه.

وشدد بدر رجب على أنه لا توجد مجاملات أو وساطة في اختبارات الناشئين بالأهلي، وأنه يحاول دائمًا أن يكون عادلًا في اختياراته بأقصى ما لديه هو وجميع المدربين، لكي يحصل الجميع على حقه.

بدر رجب: سعيد بالعمل مع أسماء مميزة في قطاع الناشئين بالاهلي

وأكد رجب أنه سعيد بالعمل مع أسماء كبيرة في قطاع الناشئين قادرة على تطوير مستويات اللاعبين وإخراج أجيال مميزة، مثل الكابتن خالد بيبو مدير القطاع والكابتن أحمد ناجي المشرف على حراس المرمى، وكذلك الكابتن شطة مدير أكاديمية الأهلي الذي يتعاون مع القطاع بشكل كبير ويقدم له كل الدعم، وخاصة في دعمه بعدد كبير من مدربي الأكاديمية للمساهمة في عملية اختيار اللاعبين أثناء الاختبارات.

ووجه بدر رجب رسالة شكر لجماهير الأهلي التي دعمته بشكل كبير بعد إعلان توليه منصب المدير الفني لقطاع الناشئين، مؤكدًا أن هذه الثقة الكبيرة تضع عليه ضغوطًا كبيرة، وأنه يتمنى إسعادهم بتصعيد العديد من اللاعبين المميزين للفريق الأول، وتكوين أجيال مميزة قادرة على حصد المزيد من الألقاب وإضافتها إلى دولاب بطولات النادي.