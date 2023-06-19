كولر يمنح راحة لسداسي الأهلي الدوليين

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى منح راحة سداسي المارد الأحمر الدوليين محمد هاني وياسر إبراهيم ومروان عطية وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمود كهربا، بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطني في معسكره الأخير.

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ومن المقرر أن ينتظم اللاعبون الدوليون الستة في مران الفريق الذي يقام مساء غد الثلاثاء، في إطار تجهيز الجميع لمباريات الدوري.

كولر يقود مرانا قويا

قاد كولر مرانًا قويًّا للفريق على ملعب مختار التتش بالجزيرة مساء اليوم الإثنين، استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز والتي ستبدأ بمواجهة أمام حرس الحدود.



وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مرانًا قويًّا للحراس الأربعة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة الجميع.

وأغلق لاعبو الأهلي ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التتويج باللقب الـ11 في تاريخ ‏النادي، وبدأ الفريق في التجهيز للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمباراة حرس الحدود.‏



في سياق متصل حقق منتخب مصر فوزًا مستحقا على نظيره منتخب جنوب السودان بثلاث أهداف نظيفة، في المواجهة الودية التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد على ستاد القاهرة .

وتقدم مصطفى فتحي، جناح منتخب مصر بالهدف الأول للفراعنة في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، بعدما استغل تمريرة زميلة كهربا، ليضعها في شباك حارس جنوب السودان ، ثم أضاف كهربا النتيجة في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، بعدما صوب الكرة لتسكن شباك المنتخب الجنوب سوداني.

ونجح محمود حسن تريزيجيه في مضعافة النتيجة في الدقيقة 72، بعدما استغل الكرة العائدة من حارس مرمى جنوب السودان خميس دانيا، بعد عرضية الجناح المصري حسين الشحات، ليضعها بسهولة الشباك.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره منتخب أثيوبيا يوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر في إطار منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا .

وكان منتخب مصر حسم تأهله إلى نهائيات أمم إفريقيا بعد الفوز على غينيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على الملعب الكبير بمراكش، وجاءت أهداف الفراعنة في المباراة عن طريق محمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد.