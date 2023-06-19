حسن شحاتة .. حزين لتجاهل التكريم "أشعر بالمرارة" (فيديو)

أبدى حسن شحاتة مدرب منتخب مصر الأسبق، حزنه الشديد للتجاهل الذي يعاني منه وعدم تقدير إنجازاته بالشكل الكافي.

أشعر بالمرارة لعدم تكريمي

وعبر حسن شحاتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، المٌذاع على شاشة "القاهرة والناس" مساء اليوم عن شعوره بالمرارة لعدم تكريمه أو تذكره رغم ما حققه من إنجازات للمنتخب الوطني، مؤكدا أنه لم يستقبل دعوة حضور بطولة إفريقيا التي كانت مقامة في مصر 2019، معقبًا: "أحنا عايشين في مرارة.. عملت حاجة كبيرة ومبيحسوش بيها".

وأوضح أنه كان من المفترض أن يكون أول شخص مدعو وموجود في بطولة افريقيا التي أقيمت بمصر وليس أعضاء الاتحاد، متابعا: "حزين جدًا لعدم تكريمي، ومش بيحسوا بحد إلا بعد ما يموت والتكريم يأتي بعد الوفاة".

ونفى حسن شحاتة استعداده لخوض انتخابات نادي الزمالك، مؤكدا أنه لا يمتلك الاستعداد للترشح في انتخابات رئاسة الزمالك.

وأوضح أن هذا المنصب يحتاج من لديهم خبرة في الإدارة، متابعًا: "أطلب مني تدريب المنتخب مرتين.. ولكن لم يتم استكمال الإجراءات".

وقال حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر في حوار سابق :"لقب المعلم ولت أيامه لأنه كان لما كنت لاعب وكانوا وقتها بيقولوا ليا حسن شحاتة يا معلم خلى الشبكة تتكلم، أما الاآن التاريخ للأسطورة".



وأضاف:"من أطلق علي لقب أسطورة هو عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأسبق، وقال عني إني أسطورة كرة القدم الأفريقية لإني حصلت علي ألقاب كثيرة جدا بداية مع منتخب الشباب وحصلت علي بطولة أمم أفريقيا وذهبنا إلى الإمارات للعب في بطولة كأس العالم، وحصلت مع المقاولون العرب علي 3 بطولات في عام واحد، وتأهلنا للدوري الممتاز، وفزت علي النادي الأهلي في نهائي الكأس، وفزت علي نادي الزمالك في بطولة السوبر، وبعد ذلك 3 ألقاب أفريقية مع المنتخب الوطني في بطولة الأمم الأفريقية وكان أفضل فريق عربي وأفريقي والتاسع عالميا".



وعن رأيه في محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، علق:"هو نجم النجوم ولم يحدث أنني هاجمته في وقت سابق، لاعب وصل لمكانة عالية جدا في الكرة ولكنه لن يستطيع بمفرده قيادة المنتخب للفوز، ويجب دعمه ومساعدته في الملعب من لاعبين سنيدة".