الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة حرس الحدود في الدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا ‏لمباراة حرس الحدود المقرر لها يوم الخميس المقبل والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة ‏الدوري الممتاز.

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وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعًا مع الطاقم المعاون له في بداية المران الجماعي اليوم للمارد الأحمر ، لمناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بالإعداد للفترة القادمة.

تدريبات متنوعة للاعبي الأهلي في مران اليوم

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال بالفريق ، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة الجميع.

مران قويا لرباعي حراسة مرمي الأهلى

و قاد ميشيل يانكون مرانًا قويًّا للحراس الأربعة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف من أجل تجهزيهم بالشكل الأمثل لمواجهة حرس الحدود المقبلة .

وأغلق لاعبو الأهلي ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التتويج باللقب الـ11 في تاريخ ‏النادي، وبدأ الفريق في التجهيز للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمباراة حرس الحدود.‏

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، لمواجهة نظيره حرس الحدود في المباراة المقبلة التي تجمعهما ضمن مؤجلات الجولة 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وحرس الحدود في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت كلا من القاهرة ومكة المكرمة فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ويواجه المارد الأحمر نظيره حرس الحدود، يوم الاحد الموافق 22 يونيو الجاري بالجولة السادسة والعشرين في الدوري المصري لموسم 2022 ـ 2023.



ويتواجد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بشكل مؤقت في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة محصلة 24 مباراة حقق من خلالها الفوز في 19 مباراة وحسم التعادل في خمس لقاءات ولم يتلقى أى هزيمة حتى الان.



ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية.

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