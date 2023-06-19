محاولات مكثفة من الوكرة القطري لضم حمدي فتحي من الأهلي

شهدت الساعات القليلة الماضية محاولات مكثفة من مجلس إدارة الوكرة القطري للتعاقد من لاعب وسط الأهلي حمدي فتحي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وترددت أنباء صحفية خلال الفترة الحالية أن حمدي فتحي يضغط خلال الفترة الحالية على ناديه من أجل الرحيل للوكرة خلال الفترة الحالية، بعد العرض المالي القوي لنجم المارد الأحمر من جانب افريق القطري.

في سياق متصل، كشف الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان نادي الوكرة القطري يريد اتمام صفقة حمدي فتحي في أسرع وقت ممكن للحاق اللاعب بفترة الاعداد مع الفريق القطري بفرمان من مديره الفني الإسباني.

وأشار شبانة إلى أن مسؤولي القلعة الحمراء أخبروا اللاعب بانهم لن يتحركوا لبيعه قبل حسم بطولة الدوري .

وأوضح في تصريحاته الى ان النادي الأهلي يقترب بقوة من حسم صفقة محمد رضا بوبو لاعب وسط فيوتشر بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه اللاعب في الفترات الأخيرة .

بينما تبحث إدارة المارد الأحمر عن رفع قيمة عرض الوكرة للتعاقد مع حمدي فتحي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وطالبت إدارة الأهلي النادي القطري بزيادة المقابل المادي للتعاقد مع حمدي فتحي بسبب نسبة البيع لصالح فريق إنبي التي تقدر 20% ، حيث يرغب الأهلي في رفع العرض المالي لـ 4 مليون دولار.

وأوضحت تقارير أن الصفقة سيتم خصم قيمة مليون دولار من بيع حمدي فتحي لصالح إنبي، على أن يتم تطبيق نسبة عائد البيع "20%" على مبلغ الـ2.5 مليون دولار المتبقية من عقد بيع اللاعب".

ويحق نادي إنبي الحصول على نسبة بيع بعد قيام الوكر القطري بيع لأي نادي في المستقبل، وذلك بعدما نجح المارد الأحمر في انهاء صفقة حمدي فتحي من النادي البترولي.

ومن المقرر أن يرفع الفريق القطري عرضه لانهاء الصفقة خلال الفترة القليلة المقبلة، بعدما أصر الفريق الأهلاوي على رفع قيمة العرض القطري.

الجدير بالذكر أن إنبي أكد على حصوله على نسبة من بيع صفقة حمدي فتحي لاعب وسط فريق الأهلي، والتي تقدر بـ20 %، من قيمة الصفقة.