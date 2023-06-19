شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم متابعيها ومحبيها، بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

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نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم نجمة لامعة في عالم الموضة بالتايجر المثير

خطفت نادين نسيب نجيم الأضواء بإطلالة جذابة ومثيرة، مرتدية فستانا قصير تايجر يمزج بين اللون "البني والبيج"، مصمم من قماش بنقاشات مختلفة، أكملت اللوك بحذاء فوشيا، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

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نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية

اعتمدت نادين نسيب نجيم تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق شعرها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم الميلاد والنشأة

نادين نسيب نجيم من مواليد 7 فبراير 1984، ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية نسبة لوالدتها.

عن حياتها

ولدت في مستشفى أوتيل ديو في منطقة الاشرفية بالعاصمة بيروت، تعود بجذورها إلى وادي البقاع وتحديداً صوب بلدة دوريس البقاعية مسقط رأس العائلة، والدها كان يعمل خياطًا رجالي وهو مسيحي الديانة وهي ذات الديانة التي تعتنقها، بينما والدتها تونسية مسلمة.

درست إدارة الأعمال ونالت إجازة من كلية إدارة الأعمال في لبنان .

بدأت في عرض الأزياء في سن السادسة عشرة، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004 وكان ضمن تلفزيون الواقع في التلفزيون اللبناني الذي حدث لأول مرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال لبنان ولم يكرر بعدها، حصدت اللقب بعد فوزها على منافستها لاميتا فرنجية، تأهلت بعدها للمشاركة في الكثير من المسابقات العالمية وحصلت على جائزة أجمل وجه.

نادين نسيب نجيم

التمثيل

دخلت مجال التمثيل عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري في عام 2009 للمشاركة في مسلسل «خطوة حب» ليكون تجربتها التمثيلية الأولى حيث حصلت على جائزة «الموريكس دور» لعام 2010. شاركت بعدها في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بشكل سنوي، وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية.

حياتها الأسرية

تزوجت من لاعب البوكر «هادي الأسمر» في 16 حزيران - يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، رزقت منه بولدين هما «هافن» عام 2013 و«جيوفاني» بعام 2014، وفي سبتمبر 2019 أعلنت عن انفصالهما بشكل ودي.