ليلى علوي تدخل في نوبة بكاء.. السر فى الأم والابن

دخلت الفنانة ليلى علوي في نوبة بكاء لم تتمالك دموعها، عندما ذكرت أثناء حديثها والدتها الراحلة، وذلك من خلال ظهورها في إحد البرامج التلفزيونية، كما تحدثت ايضا عن علاقتها بإبنها وارتباطها الكبير بيه.

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ليلى علوي

ليلى علوي " بمنع نفسي عن ابني عشان مسببلوش قلق"

كشفت ليلى علوي من خلال ظهورها في برنامج "كلمة أخيرة" التي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي قائلة :"كنت بتصل بابني وأسأله أنت فين وصلت ولا لسه، بس بقالي سنة ونص مش بعمل كده بمنع نفسي عشان مسببلوش قلق، أنا اتربيت كده وغصب عني الحب اللي جوايا ليه أني عايزة أطمن عليه كل ثانية".

ليلى علوي برفقة ابنها

ليلى علوي عن والدتها "ماما مكنتش بتنام غير لما أروح"

وأضافت ليلى علوي في حديثها عن والدتها الراحلة وبكت معلقة :"ماما الله يرحمها مكنتش بتنام غير لما اروح البيت أيا كانت الساعة، قعدت أقولها أنا كبرت كفاية، لما هي مشيت وأنا سافرت الساحل وقفت وعيطت لأنها مكنتش بتكلمني تتطمن عليا".

ليلى علوي برفقة والدتها

وتابعت ليلى علوي موجه رسالة لابنها: "يا ولاد متزعلوش مننا دا حب أحنا بنحبكم أوي وبنخاف عليكم وبندعيلكم".

ليلى علوي تكشف سر عدم تقديم مسلسلات هذا العام.

وتابعت ليلى علوي:"أنا قررت السنة دي مشتغلش دراما خالص واهتم بالسينما ويمكن علشان أنا متوفقتش بالدراما، السينما مريحة عن التليفزيون وأنا زهقت من التمثيل بسبب شغل الـ30 حلقة في المسلسل، يعني أنا مثلا النهاردة اشتغلت من 7 الصبح وخلصت 7 بالليل وساعات بنشتغل الـ24 ساعة".

ليلى علوي

أنهت ليلى علوي حديثها قائلة :"أحيانا بعيط من التعب والإجهاد وبتصعب عليا نفسي وبقاوم وأجاهد علشان اطلع نتيجة كويسة".

ليلى علوي

ويعرض لليلى علوي حاليا فيلم "شوجر دادى" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوى، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوى.

ليلى علوي

يعد فيلم "شوجر دادي" التعاون الثاني لليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني بعد فيلم "ماما حامل" الذي عرض عام 2021، وحقق وقتها إجمالي إيرادات 4 ملايين و359 ألفا و324 جنيها.