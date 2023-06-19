جويل مردينيان في مرمى الانتقادات.. "الله خلقنا دون ملابس ولن يحاسبنا"

جدل واسع أثارته خبيرة التجميل جويل مردينيان، خلال الساعات الاخيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تصريحات جريئة لها في لقاء تلفزيوني، وتسبب هذا اللقاء في صدمة كثير من الشعب العربي، وتتطرقت خلال حديثها عن بعض القضايا الدينية.

جدل واسع بسبب خبيرة التجميل جويل مردينيان

وتحدثت “جويل”، عن أنها شخصية مؤمنة، وتعتبر أن الله خلق الإنسان دون ملابس ولن يجازي خلقه على ما يرتدونه، مضيفة: “من لا يعرفني جيدا أنا مؤمنة جدا، والله لن يجازيني لأنني أرتدي هذا الفستان لأنه خلقنا بلا هدوم”.



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وأوضحت أن الملابس ليس الحكم على الشخص، وهناك من يرتدي ملابس تغطي جسده بأكمله لكن أخلاقه غير طيبة، متابعة: “ممكن أرتدي ملابس تغطيني من فوق لتحت لكن نيتي غير حميدة وتصرفاتي سيئة ونظرتي للآخرين غير جيدة”.

جويل مردينيان

وانتقدت "جويل" طريقة تقييم البعض وفقا لملابسهم، مضيفة: "أنا أؤمن أن الله معنا دائما"، وجاء ذلك خلال استضافتها ببرنامج "كتاب الشهرة" على قناة "الجديد" اللبنانية.



وتطرقت جويل للحديث عن طلاقها من زوجها الأول، مشددة على أنه كان هناك أمور غير جيدة في علاقته مع طليقها، من شهر العسل زرت دكتورة عامة أرسلتني لطبيب نفسي".

وأوضحت أنها تتجهز لأي سؤال سيسألها إياه طفلها في المستقبل، وذلك بمساعدة أخصائية في التربية، وعندما يكبر لن يكون لديها أي مانع ببحثه عن أمه البيولوجية وستساعده في هذه المهمة إذا طلب منها ذلك.

ويذكر أن عارضة الأزياء وخبيرة التجميل جويل مردينيان قد تبنت الطفل عام 2018، وكان وقتها حديث الولادة، حيث عُثر عليه في بيروت، وأطلقت عليه اسم "نيثان مارك"، ليرى محبيها أنها لافته إنسانية منها لا يقدر على فعلها الكثير.

جويل مردينيان

وتزوجت جويل مردينيان للمرة الأولى من والد ابنها بيلي وهو ذو جنسية انجليزية لم تتطرق إلى علاقتهم في الإعلام، ودام هذا الزواج حوالي تسع سنوات ومن ثم حصل الانفصال.

وتزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة، وفي 2011 أنجبت ابنتهم الوحيدة "إيلا صوفيا"، حصلت جويل على عدة جوائز منها: جائزة امرأة العام من مجلة لوفيسيال الشرق الأوسط عام 2010، وجائرة أفضل امرأة أعمال من أرابيان بيزنس عام 2010.