جويل مردينيان ترد على هجوم شمس الكويتية وتبوح بعدد الوشم بجسدها

حلت الإعلامية وخبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان ضيفة ببرنامج " كتاب الشهرة "، والذي يقدمه الإعلامي اللبناني علي ياسين، لترد على هجوم الفنانة شمس الكويتية، وتكشف عدد التاتو الموجودة على جسدها.

جويل مردينيان

ردت جويل مردينيان على هجوم الفنانة شمس الكويتية على نخبة لبنان من رجال أعمال وفنانين وسياسيين لعدم مساعدتهم بلدهم لتزدهر من جديد، لتدافع عنهم و تقول أن الحكومة هي المسؤولة عن تأمين احتياجات المواطنين وليس الناس العاديين.

وأوضحت جويل: "كيف لشخص تغرّب عن أهله واجتهد في حياته وتعب لتحقيق النجاح، أن يشارك في ازدهار البلد.. المسؤولية ليست على عاتقه بل عاتق الحكومة".

ولفتت جويل إلى أنها لا تمتلك بيتًا باسمها، حتى أن المنزل الذي تعيش فيه بمدينة دبي مستأجر، وأن سيارتها من طراز رولز رويس قامت بشرائها بنظام الأقساط.

عدد الوشم الموجود على جسم جويل مردينيان

وعن عدد الوشم الموجود على جسدها والتي لفتت به أنظار متابعيها، فكشفت أنها بلغت 13 تاتو، أحدهم كان رسمة لملامحها وفوقها أسد، وكان على كتفها الأيسر.

جويل مردينيان

عدد زيجات وأولاد جويل مردينيان

ويذكر أن عارضة الأزياء وخبيرة التجميل جويل مردينيان قد تبنت طفل عام 2018، وكان وقتها حديث الولادة، حيث عُثر عليه في بيروت، وأطلقت عليه اسم "نيثان مارك"، ليرى محبيها أنها لافته إنسانية منها لا يقدر على فعلها الكثير.

وتزوجت جويل مردينيان للمرة الأولى من والد ابنها بيلي وهو ذو جنسية انجليزية لم تتطرق إلى علاقتهم في الإعلام، ودام هذا الزواج حوالي تسع سنوات ومن ثم حصل الانفصال.

وتزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة، وفي 2011 أنجبت ابنتهم الوحيدة "إيلا صوفيا".

حب جويل مردينيان للمكياج يفتح لها أبواب الشهره

اكتسبت جويل مردينيان منذ صغرها خبرة في المكياج والتجميل كون والدتها كانت خبيرة تجميل، أحبت جويل التجميل وعالم الموضة مما دفعها للالتحاق بمعهد في لندن لدراسة التجميل لتعمل بعدها بأهم صالونات التجميل هناك ، كما عملت جويل بالتجميل مع أهم مشاهير الغرب ومنهم "شاكيرا، ومايكل جاكسون" وغيرهم الكثير.

وبعد انتقالها من لندن إلى الإمارات العربية المتحدة، قدمت برنامجاً خاصاً بالجمال والذي حمل اسم "بصراحة أحلى"، ومن ثم تم تغييره لاسم "مع جويل أحلى"، وهو برنامج تسعى جويل من خلاله لتغيير المظهر العام للمشتركات من خلال الاهتمام بهن حتى يظهرن بأجمل إطلالة مع محاولتها إرشادهن وإرشاد المشاهدات من خلالهن إلى أهم نصائح التجميل، والإطلالة المميزة ، وكذلك اختيار ما يناسب كل امرأة حسب ملامحها.