جويل مردينيان تبرر اختيارها للملابس المكشوفة: "الله خلقنا بلا هدوم"

كشفت جويل مردينيان سر ابتعادها عن الإعلام اللبناني، حيث استضافها الإعلامي اللبناني علي ياسين في برنامجه " كتاب الشهرة "، والذي يذاع على قناة "الجديد"، كما دافعت عن اختيارها للملابس المكشوفة.

جويل مردينيان

أوضحت جويل مردينيان لماذا ابتعدت عن الإعلام اللبناني، وعن المصاعب التي واجهتها لتصنع من قصتها قصة نجاح ملهمة لكل شخص طموح ويكافح من أجل تحقيق أحلامه وعن محاربة البعض لها، بسبب أفكارها واختارها للملابس المكشوفة.

ورأت جويل أن ليس من العدل تقييم الإعلامي وفقًا لما يرتديه، موضحة: " للناس اللي ميعرفوش الكثير عني أنا مؤمنة بأن ربنا هيجازيني لأني لابسه فستان مكشوف لأن الله خلقنا بلا هدوم ".

وبررت اختيارها للملابس المكشوفة: " وممكن أكون لابسة من فوق لتحت ومغطية نفسي بالكامل لكن نيتي وتصرفاتي ونظرتي للآخرين مش حلوة وأنا لا أؤمن أن الله مابيقف معنا اذا لبسنا لبس معين وانا عارفة ان في ناس كتير هتنتقدني والملابس مش مقياس للإيمان ".

جويل مردينيان

إنجازات جويل مردينيان

في عام 1995 وهي لاتزال في سن الثامنة عشر تم انتخابها كملكة جمال إيطاليا نظراً لثقافتها وأناقتها وقوامها المتناسق، إثر مشاركتها في عروض أزياء في إيطاليا ولندن.

لتعود بعدها إلى لندن وتواصل عملها كخبيرة مكياج مع أشهر نجوم الغرب وفي أهم صالات التجميل، في 2004 اختارتها القناة العربية "ام بي سي" لتكون مقدّمة رياضية في أحد البرامج، لتفرض موهبتها الإبداعية والتجميلية على كل من في القناة

وليتم نقلها بعد ذلك إلى برنامج تجميلي خاص، غيّرت من خلاله حياة الكثيرين وكان لها دور محفّز وجميل بتبسيط حياة الآخرين وتجميلها، ومع اختلاف الطرق في هذا البرنامج وتبديل اسمه في مواسمه العديدة استطاعت مردينيان جعله طيلة 13 عاماً علامة فارقة في عالم التجميل المحلّي والعالمي.

طرحت جويل اسطوانة DVD تحت اسم أسرار المكياج مع جويل ومدة عرض الاسطوانة ثلاث ساعات ونصف، وتم تصويره في خمس مناطق سياحية في لبنان بمشاركة عارضات محترفات وقد تم استخدام أجود أنواع المكياج بتقدمة من أفضل دور المكياج العالمية وتقدم جويل في الاسطوانة دورة تعليمية كاملة عن فنون المكياج.

في عام 2008، افتتحت أول صالون، "Maison de Joelle "، في حي جميرا في مدينة دبي، وهنا كانت الولادة الفعلية لأكبر سيدات الأعمال في الامارات العربية المتحدة، فبعد حوالي عشرة أعوام، استطاعت جويل أن تضم الصالون السابق مع 11 صالون جديد في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما افتتحت عيادة تجميل تحت اسم " Clinica Joelle" وأنتجت ماركة مكياج خاصة بها " Joelle Paris".

حصلت جويل على عدة جوائز منها: جائزة امرأة العام من مجلة لوفيسيال الشرق الأوسط عام 2010، وجائرة أفضل امرأة أعمال من أرابيان بيزنس عام 2010، وجائزة أفضل عيادة تجميلية في برنامج جويل لعام 2014، ولقب Hot 100 في عام 2011 و2014، وأفضل سيدة أعمال من بين 500شخصية عربية 2014، كما اختيرت جويل عام 2013 ضمن قائمة أقوى امرأة عربية.

في عام 2018 أصبحت من أكثر المؤثرين والمتابَعين على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث جذبت أكثر من 10 مليون متابِع، كما أصبحت الأمور أكثر شفافية لأنها تصوّر واقعها الخاص ببرنامج تلفزيوني، مع الكاميرات التي تتبعها هي وأسرتها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فحصل المشاهدون على لمحة عن شكل جويل الحقيقي عند إزالة الماكياج وإعادة ربط الشعر والقيام بمهام الأمومة، ووصعت الآن إلى أكثر من 20 مليون متابع على إنستجرام.