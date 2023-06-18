جويل مردينيان ترفض اللقاء بوالدة ابنها نيثان| وتعلق: "خليكي محلك"

صرحت الإعلامية وخبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان خلال استضافتها في برنامج " كتاب الشهرة "، والذي يقدمه الإعلامي اللبناني علي ياسين، عن عدم استعدادها لرؤية والدة ابنها بالتبني "نيثان مارك".

جويل مردينيان

ووجهت جويل مردينيان رسالة لوالدة ابنها نيثان: " ما تخافي، خليكي محلك هلأ، هيدا ابني وبهتم فيه، ونيثان أعز شيء عندي إياه بالدنيا كلها، ومبسوط كتير بألف صحة وبألف خير، وما في شي مقصرين عليه، أنا بعشق الأرض يلي هو بمشي عليها.. خليكي محلك ورح يجي نهار رح انبش عليكي".

ورفضت جويل أي مبادرة للتواصل مع والدة نيثان البيولوجية، قائلة إنها ليست جاهزة بعد لهذه الخطوة، وأن الله جعلها تتركه لكي تحصل هي عليه وتتبناه.

ولعل هذا أكبر مثال على أن الأم الحقيقية هي من تربي ليست من تنجب فقط، حيث لفتت جويل مردينيان إلى أن قدوم نيثان إلى حياتها جلب معه السعادة والبهجة، موضحة أنها كانت تعيسة في السابق رغم إنجازاتها لكنها تتظاهر بالإيجابية أمام جمهورها، فخلال تلك الفترة كانت حياتها صعبة للغاية.

وأوضحت أنها تتجهز لأي سؤال سيسألها إياه طفلها في المستقبل، وذلك بمساعدة أخصائية في التربية، وعندما يكبر لن يكون لديها أي مانع ببحثه عن أمه البيولوجية وستساعده في هذه المهمة إذا طلب منها ذلك.

ويذكر أن عارضة الأزياء وخبيرة التجميل جويل مردينيان قد تبنت الطفل عام 2018، وكان وقتها حديث الولادة، حيث عُثر عليه في بيروت، وأطلقت عليه اسم "نيثان مارك"، ليرى محبيها أنها لافته إنسانية منها لا يقدر على فعلها الكثير.

جويل مردينيان

وتزوجت جويل مردينيان للمرة الأولى من والد ابنها بيلي وهو ذو جنسية انجليزية لم تتطرق إلى علاقتهم في الإعلام، ودام هذا الزواج حوالي تسع سنوات ومن ثم حصل الانفصال.

وتزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة، وفي 2011 أنجبت ابنتهم الوحيدة "إيلا صوفيا".

جوائز جويل مردينيان

حصلت جويل على عدة جوائز منها: جائزة امرأة العام من مجلة لوفيسيال الشرق الأوسط عام 2010، وجائرة أفضل امرأة أعمال من أرابيان بيزنس عام 2010، وجائزة أفضل عيادة تجميلية في برنامج جويل لعام 2014، ولقب Hot 100 في عام 2011 و2014، وأفضل سيدة أعمال من بين 500شخصية عربية 2014، كما اختيرت جويل عام 2013 ضمن قائمة أقوى امرأة عربية.