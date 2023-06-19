اكتشاف ثوري لعلاج سرطان الدماغ| طبيب يوضح طرق الوقاية من الورم الخبيث

سرطان الدماغ هو تكاثر خلايا غير طبيعية في أنسجة المخ، فعلى الرغم من أنه من المتبع تسمية مثل هذه الأورام باسم عام وشامل وهو أورام الدماغ، إلا أنه ليس بالضرورة أن تكون كل هذه الأورام التي تنشأ في الدماغ أورامًا سرطانية، لذا يتم استخدام هذا المصطلح للتعبير عن الأورام الخبيثة فقط.

علاج جديد لسرطان الدماغ

يستعد مجموعة علماء روس لزف بشرى سارة من خلال التخطيط لبدء العام المقبل بالتجارب السريرية الأولى على استخدام فيروس الورم الذي طوروه على أساس اللقاح ضد الجدري والذي سيستخدم لعلاج سرطان الدماغ، بشرط موافقة الجهات الطبية المختصة.

سرطان الدماغ

وبحسب وكالة "تاس" الإخبارية، العلماء الروس لديهم شركاء في المؤسسات الطبية والشركات الخاصة المهتمة بإجراء تلك التجارب المثيرة للاهتمام والبدء في استخدام فيروسات الأورام التي طوّرها ريختر وزملاؤه لتدمير الأورام الخبيثة في الدماغ.

ويخطط العلماء في إطار التجارب السريرية المقبلة لدراسة إمكانية استخدام عدة طرق لإيصال الفيروس إلى الأنسجة المصابة، بما في ذلك عن طريق الحقن في الوريد والمعالجة التي تجرى مباشرة بعد العملية الجراحية لتلك المناطق من الدماغ حيث كان الورم الأساسي موجودا في السابق.

ومن المقرر أن تبدأ التجارب السريرية باستخدام الفيروسات لعلاج سرطان الدماغ قد تبدأ عام 2024.

طرق الوقاية من سرطان الدماغ

وبحسب الأطباء، هناك عدة طرق للوقاية من الإصابة بسرطان الدماغ أبرزها:

1- الابتعاد عن المواد الكيميائية المسرطنة.

2- تجنب الإشعاع قدر المستطاع.

3- الإقلاع عن التدخين.