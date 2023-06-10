عدسة كاميرا الهاتف الذكي تساعد في تشخيص سرطان الجلد

يمكن استخدام عدسة كاميرا الهاتف الذكي الجديدة التي تلتقط صورًا تفصيلية للشامات أو الآفات الجلدية لتشخيص عشرات الآلاف من مرضى سرطان الجلد بشكل أسرع.

تتصل عدسة الكاميرا الصغيرة بـ الهاتف الذكي وتحول الهاتف بشكل أساسي إلى مجهر يوفر صورًا عالية الدقة للأطباء دون أن يضطر المريض إلى الذهاب إلى المستشفى.

سيتم طرح الجهاز من قبل الخدمة الصحية الوطنية (NHS) في إنجلترا حيث يأمل المسؤولون أن يضاعف عدد المرضى الذين يمكن للمسعفين التسجيل في اليوم الواحد - مما يوفر في الإحالات، ويقطع قوائم الانتظار، ويسرع العلاج.

قالت أماندا بريتشارد، رئيسة NHS إنجلترا لصحيفة The Sun: "هذه مجموعة صغيرة لديها القدرة على تسريع التشخيص والعلاج لعشرات الآلاف من المصابين بسرطان الجلد".

"ليس هناك من ينكر أن زيادة الطلب قد فرض ضغوطًا هائلة على الخدمات. إن الدفاع عن استخدام التكنولوجيا الرقمية وطرق العمل الجديدة هو المفتاح لتقليل فترات الانتظار".

تمت إحالة 600000 شخص لإجراء فحوصات جلدية في المملكة المتحدة العام الماضي - بزيادة 9٪ عن العام السابق. تلقى 56000 مريض بسرطان الجلد العلاج من هذا المرض المميت.



أداة الذكاء الاصطناعي لمحاربة سرطان الجلد



وفقًا لـ Sky News، تقوم NHS أيضًا باختبار أداة ذكاء اصطناعي (AI) لتقييم ما إذا كان سرطان الجلد موجودًا لدى المريض.

الفرقة العميقة للتعرف على الورم الخبيث (DERM) هي تقنية جديدة يتم استخدامها لمساعدة الأطباء في التقييم. يريد المسؤولون معرفة ما إذا كانت الأداة قد توصلت إلى نفس النتيجة التي توصل إليها الطبيب.

تستخدم DERM خوارزميات الذكاء الاصطناعي في الهاتف الذكي لتحليل الصور المكبرة للآفات الجلدية لتحديد ما إذا كان المريض مصابًا بالسرطان.

يقول نيل ديلي، الرئيس التنفيذي لشركة Skin Analytics: "تتمثل مهمتنا في مساعدة المزيد من الأشخاص على النجاة من سرطان الجلد ومن خلال توفير وصول أسهل إلى تقييمات سرطان الجلد، ونحن متحمسون لمساعدة المستشفيات الإضافية على رؤية المزيد من المرضى بشكل أسرع من خلال استخدام تقنية DERM الخاصة بنا". الشركة التي تقف وراء التكنولوجيا.

"إن قرار NHS بإطلاق DERM لدعم طب الجلد عن بعد هو مثال إيجابي آخر على التقنيات الرائدة في NHS والجيل القادم من مسارات الأمراض الجلدية".