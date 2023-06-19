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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مطار مرسي مطروح الدولي يستقبل أول رحلات قادمة صربيا

مطار مرسى مطروح
مطار مرسى مطروح

استقبل مطار مرسى مطروح الدولي اليوم أولي الرحلات الجوية القادمة من بلغارد بدولة صربيا، والتى كانت تحمل على متنها ''١٠٢ راكب"، على أن يكون تشغيل هذه الرحلة بواقع رحلة واحدة أسبوعيًّا لتصبح بذلك أول الرحلات الخارجية لمدينة الرمال البيضاء ''مرسي مطروح'' فى الموسم الصيفي.

 

رحلة جوية قادة من صربيا تصل مطار مرسى مطروح الدولي:

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مطار مرسى مطروح الدولي يفتتح الموسم السياحي لرحلات أوروبا

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استقبال رسمي لبعثة منتخب الاسكواش في مطار القاهرة بعدالتتويج بكأس العالم

 استقبلهم المطار بالجسر المائى فور هبوط الطائرة تعبيرًا عن سعادتنا بعودتها مرة أخرى وقام فريق العلاقات العامة بتوزيع الهدايا والورود احتفالا بوصول الركاب بالمطار.
   
اقرأ أيضًا.. شركة آير صربيا تُسير رحلات طيران إلى مرسى مطروح

 

مطار مرسى مطروح الدولي
مطار مرسى مطروح الدولي
مطار مرسى مطروح الدولي
مطار مرسى مطروح الدولي
مطار مرسى مطروح الدولي
مطار مرسى مطروح الدولي

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مطار مرسى مطروح الدولي يفتتح الموسم السياحي لرحلات أوروبا

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