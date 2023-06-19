مطار مرسي مطروح الدولي يستقبل أول رحلات قادمة صربيا

استقبل مطار مرسى مطروح الدولي اليوم أولي الرحلات الجوية القادمة من بلغارد بدولة صربيا، والتى كانت تحمل على متنها ''١٠٢ راكب"، على أن يكون تشغيل هذه الرحلة بواقع رحلة واحدة أسبوعيًّا لتصبح بذلك أول الرحلات الخارجية لمدينة الرمال البيضاء ''مرسي مطروح'' فى الموسم الصيفي.

رحلة جوية قادة من صربيا تصل مطار مرسى مطروح الدولي:

استقبلهم المطار بالجسر المائى فور هبوط الطائرة تعبيرًا عن سعادتنا بعودتها مرة أخرى وقام فريق العلاقات العامة بتوزيع الهدايا والورود احتفالا بوصول الركاب بالمطار.



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مطار مرسى مطروح الدولي

مطار مرسى مطروح الدولي

مطار مرسى مطروح الدولي

مطار مرسى مطروح الدولي

مطار مرسى مطروح الدولي