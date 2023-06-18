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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

استقبال رسمي لبعثة منتخب الاسكواش في مطار القاهرة بعدالتتويج بكأس العالم

الاسكواش
الاسكواش

قام عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش باستقبال بعثة المنتخب الوطني للاسكواش في مطار القاهرة صباح اليوم الأحد ، عقب وصولهم من الهند حاملين كأس بطلة العالم للاسكواش بعد الفوز علي ماليزا في نهائي البطولة. 
 

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واستقبل خليفة بعثة  المنتخب الوطني المصري في قاعة الزوار تقديرا للمجهود الكبير والانجاز الذي تحقق بالتتويج بلقب كأس العالم عقب منافسة قوية مع المنتخبات المشاركة. 
وحقق المنتخب الوطني للاسكواش لقب المونديال ، بعد فوزه على ماليزا ٢/١ في نهائي البطولة.
وشارك المنتخب الوطني للاسكواش باللاعبات واللاعبين الناشئين الواعدين في ظل سياسة المجلس بتجهيز كوادر ومواهب جديدة واعدة لقيادة مصر في المحافل الدولية والقارية المقبلة.

الدول المشاركة ..

و هنأعاصم خليفة رئيس اتحاد الاسكواش بعثة المنتخب الوطني عقب الفوز ببطولة كاس العالم للاسكواش والتي استضافت دولة الهند فعالياتها بمشاركة ١٢ منتخبنا بعد فترة توقف دامت لأكثر من ١٢ عام.
 وأثني خليفة على اللاعبين واللاعبات المشاركين والمشاركات في بعثة المنتخب وتفوقهم بشكل كبير علي كل المنتخب المشاركة مشددًا علي سعادته بهذا اللقب الغالي خاصة وان المنتخب يشارك بمجموعة لاعبين ولاعبات ناشئين وناشئات واعدين وسيكون لهم مستقبل واعد مع المنتخبات القومية.
وقال خليفة أن الاتحاد حرص على المشاركة في البطولة بالناشئين لزيادة الاحتكاك وتزويدهم بخبرات دولية تعود بالفائدة على المنتخب.

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