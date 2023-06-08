الخميس 08 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مطار مرسى مطروح الدولي يفتتح الموسم السياحي لرحلات أوروبا

مطار مرسى علم يسقبل
مطار مرسى علم يسقبل السائحين

استقبل مطار مرسى مطروح الدولي، رحلة من مطار براتيسلافا بدولة سولوفاكيا علي شركة طيران ايركايرو  وعلى متنها عدد ١٧٦ راكب من السائحين. 

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وتعتبر هذه اول مرة يستقبل مطار مرسي مطروح الدولي رحلات شارتر من دولة سولوفاكيا و قد تم جدولة الرحلة بواقع ٣ رحلات أسبوعيا . 

و قد قامت ادارة العمليات والعلاقات العامة بالمطار بالترحيب بالركاب والسائحين وتوزيع الورود والشيكولاته وكتيبات التعريف بمدينة مرسى مطروح ، وكذلك الترحيب بالطائرة بتقليد water salute. 

مطار مرسى علم يستقبل السياح 

جدير بالذكر أنه من المتوقع زيادة اعداد الرحلات السياحية الى مدينة مرسى مطروح إلي 12 رحله اسبوعيا من ايطاليا - التشيك -  سلوفاكيا - صربيا و ذلك ضمن خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية و جذب السياحة الأوروبية إلي جميع أنحاء الجمهورية.

السياح 
السياح بمطار مرسى علم 
استقبال السياح 
احتفال بمطار مرسى علم 
احتفال استقبال السياح بمرسى علم 
مطار مرسى علم 

 

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