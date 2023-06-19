حضري شوربة البروكلي بالبطاطس| تحمي من السرطان

تعرف شوربة البروكلي بفوائدها العديدة، حيث تحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة للجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل شوربة البروكلي بالبطاطس الصحية.

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شوربة بروكلي

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طريقة عمل شوربة البروكلي

المقادير

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

- البروكلي : 500 غراماً

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- البطاطس : 1 حبة (مقطعة)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل ابيض : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- مرق خضار : 4 اكواب

- جبن موزاريلا : ربع كوب (مبشور)

طريقة التحضير

في قدر متوسط الحجم على النار، ذوبي الزبدة، وأضيفي البصل وشوحيه لمدة 5 دقائق حتى يذبل.

أضيفي البروكلي، والبطاطس، وتبلي بالملح، والفلفل الأسود، والفلفل الأبيض.

اسكبي مرق الخضار وحركي المكونات حتى تتجانس واتركيها تغلي لمدة 15-20 دقيقة.

ارفعي القدر عن النار، واهرسي المكونات بواسطة خفاق كهربائي حتى يصبح الخليط ناعم القوام.

أعيدي القدر على النار، واتركيه لمدة 5 دقائق إضافية حتى تسخن الشوربة تماماً.

اسكبي الشوربة في طبق التقديم، وانثري على الوجه جبن الموزاريلا وقدميها ساخنة.

شوربة بروكلي

فوائد تناول البروكلي

هضم أفضل وصحة الأمعاء

يحتوي البروكلي على نسب عالية من الماء مما يحافظ على صحة الخلايا والأعضاء في الجسم، للحفاظ على رطوبة الجسم وتنظيم درجة حرارة الجسم، وتوفير الليونة اللازمة المفاصل، ومنع الإمساك عن طريق تحسين وظيفة الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى ذلك، فإن الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف مهمة للنظام الغذائي.

تحسين صحة القلب

وجدت الدراسات أن الخضروات الصليبية، بما في ذلك البروكلي، تحمي القلب والأوعية الدموية، عن طريق تقليل الأضرار التي تلحق بالشرايين والتي تؤدي إلى تصلبها، والتي غالبًا ما تكون مقدمة لنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

لذا فإن استهلاك البروكلي فعال ضد أمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية، كما يعمل على خفض مستويات LDL والكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، كما أنه يحسن مستويات HDL، مما يؤدي إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

الوقاية من السرطان

لا يمكن لعصير البروكلي أن يزيل خطر الإصابة بالسرطان تمامًا، ولكنه يمكن أن يوفر العناصر الغذائية التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة به يمكن أن يوفر لك تناول العصير مرتين على الأقل في اليوم كمية كافية من فيتامين ب 12 والريبوفلافين التي يمكن أن توفر فوائد صحية ضد السرطان. يحتوي فيتامين ب 6 في الواقع على البيريدوكسين و B9. مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من الجذور الحرة التي تقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطانات.