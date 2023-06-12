طريقة عمل سلطة البروكلي بالذرة|مفيدة للدايت

يرغب متابعي الدايت في تحضير وصفة لذيذة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة ويعوض الجسم عن ما يفقده من معادن عند اتباع حمية غذائية لخسارة الوزن، وتعد سلطة البروكلي من أفضل الخيارات التي يمكنك صنعها بكل سهولة في المنزل.

سلطة البروكلي

طريقة تحضير سلطة بروكلي بالذرة

المقادير

- البروكلي : كوب (مقطع)

- سكر : ملعقة كبيرة

- ماء ساخن : 3 اكواب

- الذرة : كوب (مصفاة من الماء)

- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

- أوريغانو : ملعقة صغيرة (مجفف)

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان ونصف

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- خس : 4 أوراق (مقطع)

طريقة التحضير

ضعي الماء المغلي مع السكر في قدر، ثم أضيفي البروكلي والذرة واتركيهم ليغلوا على النار لحوالي 5 دقائق.

ارفعي قطع البروكلي والذرة من الماء، ثم ضعيهما في وعاء من الماء المثلج حتى يبردوا تماماً.

ضعي الخس مع البروكلي والذرة في طبق التقديم.

اخلطي زيت الزيتون مع الأوريغانو، وبودرة الثوم، والملح، في وعاء جانبي صغير، ثم اسكبي المزيج فوق الخضار في الطبق وقلبي بهدوء ثم قدميها.

سلطة البروكلي

فوائد البروكلي

فوائد البروكلي للبشرة

يعد البروكلي صدراً غذائياً غنياً بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الضرورية مثل المعادن والمعادن بما في ذلك النحاس والزنك، والفيتامين ج، كما أنه يساعد في الحفاظ على بشرة صحية. هذا يعني أنه يحمي الجلد أيضًا من الإصابة بالعدوى بالإضافة إلى الحفاظ على التوهج الطبيعي للبشرة.

كما أن البروكلي غني بفيتامين ك والفولات والأحماض الدهنية، مما يجعله مثاليًا للحفاظ على مناعة الجلد الصحي.

فوائد البروكلي لمرضى السكري

يعد البروكلي مصدراً جيداً للعديد من العناصر الغذائية الأساسية ومضادات الأكسدة الموجودة في براعم البروكلي، على تقليل الضغط على الخلايا وإصلاح خَلايا البنكرياس. نتيجة لذلك، يزيد إفراز الأنسولين ويخفض مستويات السكر في الدم.

تشير الدراسات إلى أن براعم البروكلي تحسن مقاومة الأنسولين لدى مرضى السكري من النوع الثاني وبالتالي ، فإن تناول براعم البروكلي الطازجة يقلل من مستويات السكر في الدم ويتحكم في مستويات السكر في الدم.

سلطة البروكلي

مضاد للفيروسات

للبروكلي خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات التي تؤدي في الغالب إلى حالات معدية، وتظهر الدراسات العلمية أن مستخلصات البروكلي تحتوي على أسيتات الإيثيل والكلوروفورم، وهي مركبات فعالة في القضاء على أنواع مختلفة من البكتيريا.

كما أن أوراق وأزهار البروكلي تحتوي على الببتيدات المضادة للميكروبات، ويحتوي البروكلي أيضًا على أحماض عضوية فعالة مثل حمض الأسكوربيك وحمض الماليك، وهما من الأحماض المضادة للبكتيريا.