حضري صينية البروكلي بالجبن.. يقي من خضر الإصابة بالسرطان

يحتوي البروكلي على فوائد عديدة فهو من أقوى الخضروات المضادة للسرطان نظرًا لاحتوائها على مكونات كيميائية لها تأثيرات مضادة للالتهابات التي تعمل أيضًا على إزالة السموم من بعض الإنزيمات المسببة للسرطان كما تحتوي على عدد من المركبات النشطة بيولوجيًا والتي تشمل:

انخفاض خطر الإصابة بالسرطان

تعمل هذه العناصر النشطة على الحد من سرطان المثانة والثدي والكبد والرئة والبروستاتا والكلى…، فهي تساعد على تعطيل الجذور الحرة والمواد المسرطنة، وتحرض أيضًا على موت الخلايا المبرمج (موت الخلايا المبرمج) وتضمن الأداء الطبيعي لجسم الإنسان.

تشير دراسة معملية إلى أن البروكلي يقلل من حالات سرطان الدم الليمفاوي الحاد. وبالتالي، يحتوي البروكلي على خصائص وقائية وطبية.

تحسين صحة القلب

وجدت الدراسات أن الخضروات الصليبية، بما في ذلك البروكلي، تحمي القلب والأوعية الدموية، عن طريق تقليل الأضرار التي تلحق بالشرايين والتي تؤدي إلى تصلبها، والتي غالبًا ما تكون مقدمة لنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

لذا فإن استهلاك البروكلي فعال ضد أمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية. كما يعمل على خفض مستويات LDL والكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم. كما أنه يحسن مستويات HDL، مما يؤدي إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

هضم أفضل وصحة الأمعاء

يحتوي البروكلي على نسب عالية من الماء مما يحافظ على صحة الخلايا والأعضاء في الجسم، للحفاظ على رطوبة الجسم وتنظيم درجة حرارة الجسم، وتوفير الليونة اللازمة المفاصل، ومنع الإمساك عن طريق تحسين وظيفة الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى ذلك، فإن الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف مهمة للنظام الغذائي.

التأثيرات المضادة للالتهابات

تظهر الدراسات أن البروكلي يحتوي البروكلي على عوامل مضادة للالتهابات مما يجعله من الخضروات التي تساعد في خفض من مستويات البروتين التفاعلي C في البلازما (CRP) بنسبة 48٪. مما يقلل الالتهاب بفعل احتوائه على الكايمبفيرول، وهو فلافونويد يتمتع بقدرات قوية مضادة للالتهابات. إلى جانب ذلك، يعتبر السلفورافان كأسلوب علاج يمنع التهاب المفاصل الروماتويدي.

الفوائد المحتملة لصحة الدماغ

اللوتين والزياكسانثين هي عبارة عن أصباغ توجد في القرنبيط الخضراء، هذه الأصباغ لها فوائد عديدة، مرتبطة بصحة الدماغ. لقد تم ربطها بدعم وظائف الدماغ والانسجة العصبية السليمة بالإضافة إلى الحماية من التدهور العقلي والمعرفي المرتبط بالشيخوخة.

ويسهل أضافة البروكلي على العديد من الأصناف الشهية المحببه لدى الكبار والصغار.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير صينية البروكلي بالجبن بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- البروكولي : كوب (مقطع)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- جبن موزاريلا : 2 كوب

- كريمة الطبخ : كوب (سائلة)

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- كزبرة خضراء : 2 ملعقة كبيرة

- البيض : 6 حبات

- ملح : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

ضعي قطع البروكلي في المايكرويف لحوالي 4 دقائق حتى يطرى، ثم أخرجيه.

في وعاء، اخلطي البيض مع الكريمة، والفلفل الأسود، والبقدونس، والملح، والكزبرة جيداً حتى تمتزج المكونات.

حضري صينية فرن، وادهنيها بالزبدة ووزعي بها البروكلي، ثم اسكبي مزيج الكريمة وانثري الجبن على الوجه.

أدخلي الصينية إلى الفرن حتى تصبح ذهبية اللون ويذوب الجبن ثم قدميها.