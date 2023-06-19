المشدد 15 عامًا لمتهم بالتعدي على طفل في مدينة نصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، متهم بالتعدي على طفل تحت تهديد السلاح بمدينة نصر بالسجن المشدد 15 عامًا.

تفاصيل الحكم على متهم بالتعدي على طفل تحت تهديد السلاح بمدينة نصر

جاء الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 14059 لسنة 2021 جنايات أول مدينة نصر، أن المتهم تعدى على المجني عليه الطفل بالقوة والتهديد بأن استدرجه إلى مكان بعيد عن أعين الناس بدعوى تنظيفه، وما أن غفل الأخير حتى كبله بالحبال وشل حركته وأشهر في مواجهته سلاح أبيض - سكين - وهدده بها.

كما أسندت النيابة العامة للمتهم، أنه اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه، بأن التقط له صورا مخلة بهاتفه المحمول المضبوط وكان ذلك في مكان خاص.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاح أبيض - سكين - بدون ترخيص وآداة - حبل - مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وعرض أمن وصحة وسلامة وأخلاق الطفل المجني عليه للخطر.

جروح قطعية متفرقة بالرأس

في واقعة أخرى؛ تباشر جهات التحقيق في واقعة مشاجرة حدثت بين عامل وآخر، انتهت بوفاة عامل في منطقة بطا دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، إثر إصابته بجروح قطعية متفرقة بالرأس، خلال مشاجرة مع آخر بسبب خلافات، وتم نقل المصاب لمستشفى التأمين الصحي ببنها، إلا أنه توفي أثناء تقديم الخدمة الطبية، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وأمرت النيابة التصريح بدفن جثمان المتوفي عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى التأمين الصحي ببنها، باستقبال شخص مصاب بجروح قطعية بمناطق متفرقة بالرأس وتوفي أثناء محاولة إسعافه.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "أمير س ا"، 35 سنة، عامل، بجروح قطعية متفرقة بالرأس، ووفاته على إثرها، وبسؤال زوجة المتوفي اتهمت "محمدع."، عامل، وجميعهم مقيمين منطقة بطا دائرة المركز، بالتعدى على زوجها بماسورة حديدية محدثا إصابته بسبب وجود خلافات بينهما.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتخلص من "الماسورة" بإلقائها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.