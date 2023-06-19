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الإثنين 19 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

توريد 825 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

قالت فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية إن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ  ٨٠٠ طن و٤٢٥ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٢٨٧٠٢ طن و٤٤٠ كيلو قمح، مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية.

التأكد من سلامة وتبخير الأجولة الجوت الخاصة بتخزين الأقماح

 أشارت وكيلة وزارة التموين إلى ضرورة التأكد من سلامة وتبخير الأجولة الجوت الخاصة بتخزين بالأقماح قبل استخدامها، كذلك عدم وجود إصابة حشرية وتوافر كلا من وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق بالشون ووسائل الحماية المدنية بالصوامع.

ناشد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض من العاملين منعا لحدوث فاقد، موكداً أن الدولة لا تدخر جهدأ في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

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