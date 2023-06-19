سقوط مستريحة الحج في قبضة الأمن بالغردقة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، من القبض على المتهمة بالنصب على المواطنين بعد أن جمعت من مبالغ نظير رحلات، وتبين فيما بعد أنها رحلات وهمية.

القبض على مستريحة الحج للنصب علي المواطنين بالغردقة

كانت البداية بتلقي مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا يفيد بتحرير عدد من المواطنين محضر رقم 12888 لسنة 2023 جنح قسم أول الغردقة، ضد سيدة تدعى "ي ع ه" تبلغ من العمر 37، اوهمتهم بتنظيم رحلات للحج.

رحلات حج وهمية

وتبين من الفحص والتحريات ؛ أن المتهمة قامت بتحصيل مبالغ مختلفة من المواطنين تراوحت مابين 150 إلى 210 ألف جنيه، نظير رحلة الحج ، إلا أنهم عقب وصولهم إلى مطار جدة اكتشفوا أنهم وقعوا ضحية للنصب، وعادوا مرة أخرى إلى مصر.

احالة أوراق حارس عقار لفضيلة المفتي بالبحر الاحمر

فى واقعة اخري ؛ قررت محكمة جنايات البحر الأحمر، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عصام عيسى إحالة أوراق حارس عقار لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقا لاتهامه بقتل أجنبية مقيمة بالغردقة بعد رفضها معاشرته ومحاولة التعدي عليها داخل مسكنها.

وتعود تفاصيل الواقعة؛ حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الغردقة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن العثور على جثة سيدة داخل شقتها بمدينة الغردقة، وعلى الفور وجه مدير أمن البحر الأحمر بسرعة الانتقال والفحص، وكشف ملابسات الواقعة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف الأجهزة المختصة.

بالإنتقال والفحص، تبين من معاينة أجهزة أمن البحر الأحمر التي باشرها مدير المباحث الجنائية في البحر الأحمر، أن الجثة لسيدة تدعى "ن ل" 27 عاما، وبها آثار سحجات بمنطقة الرقبة، وتوفيت نتيجة إسفكسيا الخنق، وشكلت أجهزة أمن البحر الأحمر فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وقد أسفرت جهود فريق بحث أمن البحر الأحمر، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة حارس عقار بمنطقة الشيراتون، وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية في البحر الأحمر برئاسة المقدم أسامة مهران مفتش المباحث القبض على حارس العقار وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة تفصيليا ، حتي تم القبض علي المتهم وصدر الحكم ضده.