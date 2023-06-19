سر انخفاض أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى

بعد ارتفاعات قياسية شهدها سعر كيلو اللحم خلال الفترة الماضية، بدأت أسعار اللحوم في التراجع والانخفاض بشكل ملحوظ، ذلك قبيل أيام قليلة من عيد الأضحى المُبارك، الذي يطلق عليه البعض بأنه عيد اللحمة بسبب الأضاحي وتوفر اللحوم فيه.

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وكانت أسعار اللحوم الحمراء الطازجة بالأسواق الفترة الماضية تتراوح ما بين 300 و400 جنيه، على حسب القطعيات.

وعن أسباب تراجع سعر كيلو اللحمة، قال هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين" الجزارين"، إن أسعار اللحوم في مصر تشهد انخفاض خلال هذه الفترة، بسبب تراجع المبيعات وعدم اقبال الزبائن على شراء اللحوم.

وبين في تصريحات خاصة لـ بوابة الوفد، أنه مع ارتفاع أسعار اللحوم في الشهور الماضية قلت القوة الشرائية للحمة حتى أصبحت شبه منعدمة في الأسواق، ولا شك أن هذا الأمر يؤثر بالسلب على الجزارين، ولكن يأتي خفض الأسعار من تحريك السوق واستمرار حركة البيع والشراء.

وأوضح نائب رئيس شعبة الجزارين، أن الانخفاض في الأسعار يبلغ نحو 10% من سعر كيلو اللحمة، مؤكدًا أنه لا يمكن لأحد أن يتوقع ما قد يحدث للسوق خلال الفترة المقبلة سواء كان انخفاض جديد في الأسعار أو عودة للزيادة مرة آخرى.

ويذكر أن مصر لديها خمسة آلاف رأس ماشية في المحاجر من السودان وفقًا لما أعلنه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، نهاية أبريل الماضي، كما تعمل الحكومة على توفير مصادر أخرى للاستيراد، وذلك من أجل تنويع مصادر الماشية بالسوق بالقرب من عيد الأضحى.

وتم الاتفاق مؤخرًا على توفير لحوم حية من جيبوتي، على أن يتم فتح الاعتماد بمبلغ حوالي 10 ملايين دولار استعدادا لعيد الأضحى، كما تستورد مصر لحوماً من الصومال وتشاد.