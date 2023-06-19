رفع 1490 طن قمامة ومخلفات صلبة من شوارع المنصورة

نفذ جهاز نظافة وتجميل المنصورة حملة مكبرة لرفع التراكمات والمخلفات الصلبه والأتربة بالشوارع والميادن والطرق الرئيسية بجميع المناطق بالمنطقة المركزية.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه تم رفع 530 طن من القمامة و850طن من المخلفات الصلبة و110 طن اتربه بالشوارع والميادن والطرق الرئيسية بجميع المناطق التي شملتها الحملة..واوضح " مختار"انه قد شارك في الحملة معدات وعمال جهاز النظافة ومعدات وعمال النظافة بالوحدات المحلية المشاركة وجهاز النظافة والتجميل بالمنصورة وباشراف نواب رؤساء الوحدات المحلية..

تقديم خدمات متميزة خاصة فيما يتعلق بقطاع النظافة

واكد "مختار"ان الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصاري الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة خاصة فيما يتعلق بقطاع النظافة والتجميل عملا علي راحة المواطنين وتحقيق رضاهم وفي اطار الجهود المستمرة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

هذا وقد هذا وقد باشرت الحملة أعمالها بإشراف ومتابعة محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة و عماد النجار مدير ادارة البيئة وذلك بمشاركة الوحدات المحلية في كل من المنزله وبلقاس ودكرنس ونبروه وميت غمر والكردي ومنيه النصر وميت سلسيل وبني عبيد واجا وشربين والمطرية والسنبلاوين وطلخا و تمي الامديد حيث شملت الاعمال رفع المخلفات الصلبه من مجمع المحاكم بنطاق شرق و ناتج تطهير ومخلفات صلبه بطريق المنصوره السنيلاوين وغسيل الارصفه بشارع بورسعيد و كورنيش مدخل المنصوره ورفع الاتريه بشارع محمود شاهين و الجلاء وتشغيل المكنسيات بشارع قناه السويس والجمهورية و الجيش وسعد زغلول و المشايه واستكمال صيانه العاب الاطفال حديقه شجره الدر ورفع كفاءة كوبري سلكا ونقيطه بنطاق رئاسة مركز المنصورة.

والجدير بالذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في إطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصا على المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.