اختلس أجهزة طبية بمليون و226 ألف جنيه.. المؤبد لأمين محزن بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الاثنين، المتهم "ع.ا.ا" أمين مخزن بالسجن المؤبد لاتهامه باختلاس أدوات وأجهزة طبية بمبلغ مليون و226 ألف جنيه من جهة عمله بدائرة مركز جرجا بسوهاج .

تفاصيل معاقبة أمين مخزن بالمؤبد بسوهاج

جاء الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

وتعود أحداث القضية الى عام 2019 بدائرة مركز جرجا عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بصفته موظف عام من الأمناء على الودائع " أمين محزن المستديم والالات الجراحية بمستشفى جرجا العام " اختلاس أجهزة وآلات وأدوات طبية وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس هذه الأجهزة والأدوات الطبية والبالغ قيمتها مليون و226 ألف جنيه والمملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كما كشفت المتابعة الامنية بأجهزة وزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بمطروح، ونجحت في ضبط مرتكبي الواقعة.

كانت البداية بورود بلاغ لقسم شرطة مطروح بمديرية أمن مطروح، من أحد المستشفيات، يفيد باستقباله جثة أحد الأشخاص بها عدة جروح طعنية نافذة بالجسم، مقيم بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدة المجني عليه، قررت توجه نجلها بمركبة تروسيكل لشراء بعض المستلزمات، وفي وقت لاحق، عثر الأهالي على المجني عليه وبه الإصابات المنوه عنها بدائرة القسم، دون المركبة المشار إليها.

وعلي الفور ،تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل خردة مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر باستدراج المجني عليه بزعم توصيله لإحدى المناطق بدائرة القسم وطلب منه مساعدته في إحضار حقائبه من داخل مبنى تحت الإنشاء.

وعقب ذلك غافله وتعدى عليه باستخدام سكين والاستيلاء على مركبة التروسيكل الخاص بالمجني عليه ولاذ بالفرار، وعقب ذلك باعها مقابل مبلغ مالي لعملية سيئ النية أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، وتم ضبطه وأرشد عن المركبة المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.